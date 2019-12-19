На Київщині вогнеборці врятували з палаючого будинку жінку з немовлям (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок сильного задимлення жінка з дитиною опинилися заблокованими на верхньому поверсі будинку Фото: ДСНС

Рятувальники за допомогою пожежно драбини врятували жінку і дитину

18 грудня сталася пожежа на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку у м Славутич Київської області.

До місця виклику було направлено черговий караул 63-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Славутич. По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить квартира на четвертому поверсі та існує загроза життю людей на п’ятому поверсі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Внаслідок сильного задимлення заблокованими на верхньому поверсі опинилися 21-річна жінка та її семимісячний син.

Рятувальники за допомогою автоматичної пожежно-рятувальної драбини врятували жінку і дитину та доправили їх до Славутицької міської лікарні.

На ліквідацію пожежі залучались 3 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Внаслідок пожежі пошкоджено меблі та облаштування житлової кімнати.

Причина пожежі встановлюється.