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    На Київщині вогнеборці врятували з палаючого будинку жінку з немовлям (відео)

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    Внаслідок сильного задимлення жінка з дитиною опинилися заблокованими на верхньому поверсі будинку - На Київщині вогнеборці врятували з палаючого будинку жінку з немовлям (відео)
    Внаслідок сильного задимлення жінка з дитиною опинилися заблокованими на верхньому поверсі будинку
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за допомогою пожежно драбини врятували жінку і дитину

    18 грудня сталася пожежа на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку у м Славутич Київської області.

    До місця виклику було направлено черговий караул 63-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Славутич. По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить квартира на четвертому поверсі та існує загроза життю людей на п’ятому поверсі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Внаслідок сильного задимлення заблокованими на верхньому поверсі опинилися 21-річна жінка та її семимісячний син.

    Рятувальники за допомогою автоматичної пожежно-рятувальної драбини врятували жінку і дитину та доправили їх до Славутицької міської лікарні.

    На ліквідацію пожежі залучались 3 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

    Внаслідок пожежі пошкоджено меблі та облаштування житлової кімнати.

    Причина пожежі встановлюється.

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