На станції техобслуговування в Києві сталася пожежа: є постраждалий



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На СТО вогонь з автомобіля перекинувся на дах будівлі Фото: ДСНС

На пожежі чоловік отримав опіки обличчя і рук

У понеділок, 16 грудня, сталася пожежа в одноповерховій будівлі на вул. Крутогірній, 19 у Солом'янському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 16:28.

На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що загорівся автомобіль в одному із боксів на станції технічного обслуговування з розповсюдженням полум'я на покрівлю. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 17:09 бійці локалізували займання на площі 300 кв. м та о 17:35 - ліквідували.

На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Згодом від працівників служби «103» надійшла інформація, що до них за допомогою звернувся чоловік 1965 р.н. з опіками 1 ступеня обличчя та кистей рук. За його словами, він отримав опіки на пожежі, яка виникла на вул. Крутогірній, 19. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Як повідомлялося, 17 грудня під час руху у сміттєвозі Mercedes на вул. Молдавській, 6А в Шевченківському районі столиці сталося загорання.