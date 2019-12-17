На станції техобслуговування в Києві сталася пожежа: є постраждалий
На пожежі чоловік отримав опіки обличчя і рук
У понеділок, 16 грудня, сталася пожежа в одноповерховій будівлі на вул. Крутогірній, 19 у Солом'янському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 16:28.
На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що загорівся автомобіль в одному із боксів на станції технічного обслуговування з розповсюдженням полум'я на покрівлю. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
О 17:09 бійці локалізували займання на площі 300 кв. м та о 17:35 - ліквідували.
На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу.
Причина пожежі наразі встановлюється.
Згодом від працівників служби «103» надійшла інформація, що до них за допомогою звернувся чоловік 1965 р.н. з опіками 1 ступеня обличчя та кистей рук. За його словами, він отримав опіки на пожежі, яка виникла на вул. Крутогірній, 19. Від госпіталізації чоловік відмовився.
Як повідомлялося, 17 грудня під час руху у сміттєвозі Mercedes на вул. Молдавській, 6А в Шевченківському районі столиці сталося загорання.