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    Під час пожежі на шиномонтажі в Києві постраждав власник майстерні

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    Під час пожежі на шиномонтажі в Києві постраждав власник майстерні

    Чоловік отримав термічні опіки

    У вівторок, 17 грудня, сталася пожежа у двоповерховій будівлі на вул. Жмеринській, 26 у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 22:55.

    На місце події прибули рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло в майстерні шиномонтажу.

    О 23:40 бійці локалізували загоряння та о 00:02 - ліквідували. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Внаслідок пожежі пошкоджено особисті речі та інструменти.

    Під час пожежі власник шиномонтажу отримав термічні опіки обох кінцівок рук та опіки обличчя 1-го та 2-го ступеня. Медики надали допомогу на місці.

    На місці було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 23 чоловіки особового складу.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на середу, 18 грудня, столичні вогнеборці двічі ліквідовували автомобільні пожежі.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники чоловік
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