Поліція назвала причину пожежі в одеському коледжі



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У страшній пожежі в центрі Одеси загинули 16 людей Фото: dumskaya.net

Всього розглядалося три версії виникнення пожежі

Начальник поліції Одеській області Олег Бех назвав причину виникнення пожежі в одеському коледжі, в результаті якої загинули 16 людей. Про це він повідомив на брифінгу, передають місцеві ЗМІ.

За словами головного поліціянта Одеси, пожежа сталася через несправність електропроводки або побутових електроприладів. Отже, дві інші версії - підпал і необережне поводження з вогнем, вважаються недійсними.

Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначили, що пожежа почалася з кабінету №9, розташованого на третьому поверсі коледжу.

«За характерними ознаками та за вилученими з місця події предметами, попередньо можна повідомити, що загоряння сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів», - заявив Бех.

Очільник одеської поліції також зазначив, що сьогодні зі столиці приїхали експерти, які допомагають місцевим слідчим у додатковому огляді місця події. Призначена додаткова експертиза, яка дозволить слідству зробити остаточний висновок про причини пожежі.

Бех додав, що станом на ранок вівторка, родичам загиблих ще не віддали 11 тіл, загиблих у пожежі.

«Ми сьогодні за прикметами, одязі, за зовнішніми ознаками всі встановили та розуміємо, хто ці люди. До кінця тижня, думаю, будуть вже проміжні результати молекулярно-генетичні експертизи. І десь з наступного тижня почнемо працювати з родичами, щоб видати тіла близьких, загиблих на пожежі», - резюмував він.

Нагадаємо, 14 грудня на місці пожежі завершилися роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Пожежа в Одесі сталась 4 грудня. Внаслідок пожежі постраждали 47 людей, з них загиблих - 16 людей (двоє померли в лікарні, ще 14 тіл знайшли після пожежі).

За даними слідства, в коледжі не було пожежної сигналізації. Київський районний суд Одеси відправив під цілодобовий домашній арешт директора навчального закладу. Її підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинили тяжкі наслідки.

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