Електронні акцизні марки. В уряді придумали, як боротися з нелегальним алкоголем



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Половина алкоголю в Україні продається нелегально, - заявив міністр

Кабінет міністрів України планує найближчим часом запустити перші пілотні проєкти використання електронних акцизних марок. При цьому ані бізнесу, ані державі для цього не потрібно буде робити великих капіталовкладень у розвиток спеціальної інфраструктури.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, запуск електронних акцизних марок має сприяти зменшенню тіньового обігу цигарок та алкоголю, що позитивно вплине на здоров'я українців (адже вони не споживатимуть фальсифікат) та доходах до бюджету від акцизів.

«Ця система дозволяє відстежувати продукцію в електронній формі з моменту виробництва до моменту продажу. Останні кілька років в Україні також було кілька спроб запустити таку систему. Як і личить великим ІТ-проєктам в нашій країні, під цим соусом було розпиляно величезні бюджети», — повідомив Дубілет.

За його словами, в уряді знайшли рішення для того, аби запустити електронні акцизні марки без необхідності виробникам та продавцям підакцизної продукції купувати додаткове обладнання для сканування акцизів (таке обладнання використовують в низці інших країн, які запровадили електронні акцизні марки).

«Ми будемо наносити на звичайні акцизні марки штрих-код, який зчитується стандартними для магазинів пристроями. Інформацію про ці штрих-коди не потрібно буде передавати в окрему систему, а лише «пікати» у касовий чек, як звичайний товар. Виходить, що ця система не вимагатиме від бізнесу нового обладнання. А державі не потрібно буде створювати окрему ІТ-систему, а буде достатньо правильно працювати з інформацією, яка передається в касові чеки», — додав Дубілет.

Водночас міністр зазначив, що у разі запровадження такої системи купівля алкоголю та тютюнових виробів буде дещо довшою, адже касиру доведеться сканувати не лише штрих-код товару, але й штрих-код акцизної марки.

«Але це все одно набагато швидше і дешевше, ніж якби це було окреме обладнання», — зазначив урядовець.