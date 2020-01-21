Податківці Київщини вилучили понад 700 тонн смертоносного спирту (фото)



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Два підпільні виробництва спирту функціонували на території Київської та Сумської областей Фото: ДФС у Київській області

Податківці виявили два підпільні виробництва фальсифіковано спирту

Співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури зупинили роботу двох підпільних виробництв спирту з недоброякісної сировини. Вилучено велику партію фальсифікату.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС Київщини.

«З незаконного обігу вилучено майже 718 тонн спирту, а також обладнання для його масового виробництва та документи фінансово-господарської діяльності, які використовувались у незаконній діяльності», - повідомив перший заступник начальника ГУ ДФС у Київській області Євген Азаров.

Вартість вилучених підакцизних товарів, зокрема фальсифікованого спирту, становить 143,5 млн грн. Загалом вилучено товарно-матеріальні цінності на суму 148 млн грн.

В рамках проведення операції «Акциз - 2020» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України було встановлено, що на території Київської та Сумської областей функціонують два підпільні виробництва. На них з недоброякісної сировини у великих об’ємах незаконно виготовляли етиловий спирт, до складу якого входив метанол, що становить загрозу для життя та здоров’я людей.

«У подальшому спирт етиловий реалізовувався оптовим покупцям за готівкові кошти для використання у підпільних виробництвах лікеро-горілчаних виробів. У свою чергу, виготовлена фальсифікована продукція розливалась у заборонену Законом України тару типу «Bag-in-Box» і «Tetra Pak» та реалізовувалась на чорних ринках України, а також через низку спеціалізованих сайтів у мережі Інтернет», - повідомив Азаров.

За результатами проведених невідкладних заходів підпільні виробництва ліквідовано.

Вилучені товарно-матеріальні цінності, у т.ч. підакцизні товари передані на відповідальне зберігання.

Триває слідство.