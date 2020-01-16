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    На Донбасі перекрили виробництво сурогатної горілки

    • Розсилка
    На Донбасі перекрили виробництво сурогатної горілки

    Торгівлю «паленою» горілкою організували троє жителів Донеччини

    Співробітники СБУ викрили в зоні Операції Об'єднаних сил виготовлення і збут контрафактного алкоголю, якого виявили на суму понад 1,5 млн гривень, пише пресцентр відомства в четвер, 16 січня.

    «У районі проведення операції Об'єднаних сил Служба безпеки України блокувала збут масштабної партії небезпечного для життя і здоров'я громадян контрафактного алкоголю. Орієнтовна вартість виявленого фальсифікату становить понад 1,5 мільйона гривень», - йдеться в повідомленні.

    «Бізнес» налагодили троє жителів Донеччини. Вони закуповували алкоголь сумнівної якості в підпільних виробників регіону. Фальсифікат зберігали на складських приміщеннях, розташованих у Слов'янську і в одному з навколишніх сіл. Збували контрафакт власникам ряду торгових точок області.

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    На Донбасі перекрили виробництво сурогатної горілки
    На Донбасі перекрили виробництво сурогатної горілки

    Виявлено документацію злочинної діяльності, а також 10 тонн горілки, розлитої в 23 тис. пляшок різної ємності, з підробленими акцизними марками без відповідних документів.

    Відкрито справу за статтею про незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів. Встановлюються джерела походження підробки і всіх осіб, причетних до реалізації контрафакту.

    СБУ Донеччина алкоголь
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