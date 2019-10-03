На Київщині за добу сталося п’ять ДТП: є жертви (фото)



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На трасі Київ-Чоп автомобіль збив на смерть жінку Фото: Нацполіція

У ДТП загинула жінка, яка перебігала трасу Київ-Чоп

За добу у Київській області сталося 5 дорожнього-транспортних пригод: одна людина загинула, п’ятеро потерпіло.

ДТП сталися у декількох районах області. Макарівському, Васильківському, Миронівському, Києво-Святошинському та Тетіївському. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Найтрагічнішу аварію поліція зафіксувала на 51-му км траси Київ-Чоп, полблизу с. Калинівка. 32-річна жінка вирішила скоротити шлях та вкоротила собі віку. «Перебігаючи дорогу у невстановленому місті, її на великий швидкості збив автомобіль. Від отриманих тілесних ушкоджень, що виявились несумісними із життям, жінка померла на місці події», - повідомили в поліції.

У с. Карапиші на Богуславщині водій збив літню жінку, яка йшла у попутньому напрямку в темну пору доби. Внаслідок удару жінка влетіла у лобове скло, після чого її відкинуло на декілька метрів. Вона лишилася живою. Із численними травмами її доставили до Миронівської Центральної районної лікарні.

На Тетівщині у с. Кашперівка водій тягача із напівпричепом не впорався з керуванням на повороті, наїхав на бордюр та перекинувся. Постраждав пасажир вантажівки. Його госпіталізували до лікарні, де зараз надають медичну допомогу.

Іще одна аварія сталася у м. Васильків за участі мотоцикліста. Двоколісний зіткнувся з автомобілем, який їхав у зустрічному напрямку. Постраждалого водія мотоцикла із забоями доставлено до лікарні.

У Києво-Святошинському районі зіткнулися два авто, одне з яких вискочило на зустрічну смугу. Двох постраждалих також було госпіталізовано.

Поліція Київщини закликає усіх, як водіїв, так і пішоходів, дотримуватись правил дорожнього руху та бути уважними.

Як повідомлялося, від початку 2019 року на дорогах Київської області трапилося 8708 автопригод, з яких 1266 ДТП - з потерпілими, внаслідок яких травмувалося 1653 особи та загинуло 226.