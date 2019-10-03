Страшна статистика: з початку року на дорогах Київщини загинули понад 200 людей
Патрульні посилюють контроль за безпекою дорожнього руху
На території Київщини стартував комплекс профілактичних заходів із посилення контролю за безпекою дорожнього руху, який триватиме впродовж двох тижнів. Мета — посилення безпеки на дорогах та зниження рівня травматизму в автопригодах. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
Патрульні області визначили наступний план дій:
- проведення роз’яснювальної роботи щодо недопущення порушень ПДР під час спілкування з учасниками дорожнього руху;
- особовий склад націлено на виявлення фактів порушення учасниками дорожнього руху ПДР, що призводять до настання ДТП;
- посилення контролю за безпекою дорожнього руху під час перевезення пасажирів та вантажних перевезень;
- проведення низки інформаційно-роз’яснювальних заходів, флешмобів, акцій та забезпечити проведення в навчальних закладах занять з вивчення ПДР та правил безпечної поведінки пішоходів і велосипедистів на дорозі, тощо.
Від початку 2019 року на дорогах Київської області трапилося 8708 автопригод, з яких 1266 ДТП - з потерпілими, внаслідок яких травмувалося 1653 особи та загинуло 226.
«Кожна із цих ДТП має свої причини та наслідки: недотримання безпечної швидкості руху, порушення правил проїзду перехресть, порушення правил маневрування, недотримання безпечної дистанції», - зазначили в поліції.
Як повідомлялося, у ніч на 2 жовтня у Київській області на трасі Київ-Одеса трапились дорожньо-транспортні пригоди за участю двох вантажівок та двох легкових автомобілів, один з яких загорівся.
1 жовтня у місті Яготин на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів ВАЗ та УАЗ. В результаті ДТП загинули дві людини.