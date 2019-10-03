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    Страшна статистика: з початку року на дорогах Київщини загинули понад 200 людей

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    <div class="alt">Смертельна ДТП в Яготині: зіткнулися ВАЗ і УАЗ</div> <div class="copy"></div> - Страшна статистика: з початку року на дорогах Київщини загинули понад 200 людей
    Смертельна ДТП в Яготині: зіткнулися ВАЗ і УАЗ
    Фото: ДСНС

    Патрульні посилюють контроль за безпекою дорожнього руху

    На території Київщини стартував комплекс профілактичних заходів із посилення контролю за безпекою дорожнього руху, який триватиме впродовж двох тижнів. Мета — посилення безпеки на дорогах та зниження рівня травматизму в автопригодах. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Патрульні області визначили наступний план дій:

    • проведення роз’яснювальної роботи щодо недопущення порушень ПДР під час спілкування з учасниками дорожнього руху;
    • особовий склад націлено на виявлення фактів порушення учасниками дорожнього руху ПДР, що призводять до настання ДТП;
    • посилення контролю за безпекою дорожнього руху під час перевезення пасажирів та вантажних перевезень;
    • проведення низки інформаційно-роз’яснювальних заходів, флешмобів, акцій та забезпечити проведення в навчальних закладах занять з вивчення ПДР та правил безпечної поведінки пішоходів і велосипедистів на дорозі, тощо.

    Від початку 2019 року на дорогах Київської області трапилося 8708 автопригод, з яких 1266 ДТП - з потерпілими, внаслідок яких травмувалося 1653 особи та загинуло 226.

    «Кожна із цих ДТП має свої причини та наслідки: недотримання безпечної швидкості руху, порушення правил проїзду перехресть, порушення правил маневрування, недотримання безпечної дистанції», - зазначили в поліції.

    Як повідомлялося, у ніч на 2 жовтня у Київській області на трасі Київ-Одеса трапились дорожньо-транспортні пригоди за участю двох вантажівок та двох легкових автомобілів, один з яких загорівся.

    1 жовтня у місті Яготин на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів ВАЗ та УАЗ. В результаті ДТП загинули дві людини.

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