У Львівській області водій в’їхав в огорожу і загинув на місці



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Інцидент стався близько 21:30 у селі Корсів

У результаті ДТП постраждали троє пасажирів автомобіля віком від 21 до 29 років

У Львівській області ввечері 2 жовтня 20-річний місцевий житель в’їхав на автомобілі в огорожу і загинув на місці аварії.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

За даними правоохоронців, інцидент стався близько 21:30 у селі Корсів.

«Автомобіль Audi, під керуванням 20-річного місцевого жителя, в'їхав в огорожу та перевернувся. Водій загинув на місці аварії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті ДТП постраждали троє пасажирів автомобіля віком від 21 до 29 років. Постраждалі зі струсом головного мозку та іншими тілесними ушкодження були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

«За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.296 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)», - додали в поліції.

Як повідомлялося, з початку року на дорогах Київщини загинули понад 200 людей.

Нагадаємо, 2 жовтня у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода з участю автомобіля поліції. В результаті інциденту постраждали двоє правоохоронців. Подія сталася на перехресті вулиць Кульпарківська та Кільцева.

Крім того, того ж дня у Києві сталася ДТП за участі мотоцикла та легкового автомобіля. В результаті зіткнення мотоцикліст опинився на капоті автомобіля, отримав травми і не зміг обійтися без допомоги медиків.