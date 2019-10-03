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    На Одещині 16-річний хлопець влаштував смертельну ДТП

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    Трагічна аварія сталася поблизу Чорноморська - На Одещині 16-річний хлопець влаштував смертельну ДТП
    Трагічна аварія сталася поблизу Чорноморська
    Фото: Відділ комунікації поліції в Одеській області

    В результаті аварії загинули двоє людей

    На Одещині поблизу Чорноморська водій Mercedes - 16-річний хлопець, що взяв машину у батьків, здійснюючи обгін, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з «Москвичем» та Honda. В результаті аварії загинули двоє людей.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

    «В результаті ДТП 75-річний водій «Москвича» загинув на місці, а його 68-річну пасажирку було госпіталізовано з травмами різного ступеню тяжкості. Постраждала померла у лікарні», - заявили у поліції.

    Автомобіль Honda отримав незначні механічні пошкодження.

    Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, 1 жовтня у місті Яготин на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів ВАЗ та УАЗ. В результаті ДТП загинули дві людини.

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