На Одещині 16-річний хлопець влаштував смертельну ДТП



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Трагічна аварія сталася поблизу Чорноморська Фото: Відділ комунікації поліції в Одеській області

В результаті аварії загинули двоє людей

На Одещині поблизу Чорноморська водій Mercedes - 16-річний хлопець, що взяв машину у батьків, здійснюючи обгін, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з «Москвичем» та Honda. В результаті аварії загинули двоє людей.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

«В результаті ДТП 75-річний водій «Москвича» загинув на місці, а його 68-річну пасажирку було госпіталізовано з травмами різного ступеню тяжкості. Постраждала померла у лікарні», - заявили у поліції.

Автомобіль Honda отримав незначні механічні пошкодження.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 1 жовтня у місті Яготин на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів ВАЗ та УАЗ. В результаті ДТП загинули дві людини.