На Київщині замість 25 районів залишиться шість (карта)



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Територіальний поділ Київщини зазнає змін

Кабмін схвалив пропозицію Київської ОДА щодо нового районування області

Укрупнення районів Київської області - це другий етап адміністративно-територіал ьної реформи, який має завершитися уже найближчим часом.

Пропозиція Київської обласної державної адміністрації щодо районування області була схвалена на рівні міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова в рамках робочого засідання тиждень тому. Згідно з нею на Київщині замість 25 районів залишається 6.

Карта районування Київщини

Так, Ірпінський район стане Бучанським. Як пише журналістка та ірпінська активістка Михайлина Скорик, «від конфлікту Ірпеня з Бородянкою та Вишгородом виграла Буча». «Тепер наш район пропонують назвати Бучанським. Фастівський район включає в себе Боярку та Васильків. Бориспільський - Бровари. Обухівський теж зберігся. Тепер кожному з нас доведеться вчити не лише конфігурацію нових 69 громад Київщини, а й хто в якому районі опинився», - зазначила вона на своїй сторінці у Facebook.

Раніше уряд остаточно затвердив нову конфігурацію громад Київської області. Загалом в Київській області сформовано 69 територіальних громад.