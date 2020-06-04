На Київщині замість 25 районів залишиться шість (карта)
Кабмін схвалив пропозицію Київської ОДА щодо нового районування області
Укрупнення районів Київської області - це другий етап адміністративно-територіал
Пропозиція Київської обласної державної адміністрації щодо районування області була схвалена на рівні міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова в рамках робочого засідання тиждень тому. Згідно з нею на Київщині замість 25 районів залишається 6.
Карта районування Київщини
Так, Ірпінський район стане Бучанським. Як пише журналістка та ірпінська активістка Михайлина Скорик, «від конфлікту Ірпеня з Бородянкою та Вишгородом виграла Буча». «Тепер наш район пропонують назвати Бучанським. Фастівський район включає в себе Боярку та Васильків. Бориспільський - Бровари. Обухівський теж зберігся. Тепер кожному з нас доведеться вчити не лише конфігурацію нових 69 громад Київщини, а й хто в якому районі опинився», - зазначила вона на своїй сторінці у Facebook.
Раніше уряд остаточно затвердив нову конфігурацію громад Київської області. Загалом в Київській області сформовано 69 територіальних громад.