Після стрілянини в Броварах на Київщині створили групи для відлову нелегальних перевізників



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В Київській області ведуться перевірки на громадському транспорті

У Київській області тривають перевірки перевізників, ініційовані Київською обласною держадміністрацією.

Перевірки ведуться для виявлення та усунення порушників договорів, укладених Київською ОДА на організацію пасажирських перевезень.

За результатами перевірок станом на 3 червня складено 3 акти про виявлені порушення умов договорів перевізниками на приміських автобусних маршрутах загального користування № 707, № 706, № 701 сполученням «Бровари – Київ АС «Дарниця», за результатами чого перевізникам направлено листи-повідомлення про усунення виявлених порушень у визначений договором термін. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

«Окрім постійних перевірок відповідними інстанціями, Київська обласна державна адміністрація на чолі з Василем Володіним ініціювала створення оперативних груп швидкого реагування для виявлення та притягнення до відповідальності нелегальних перевізників. Основна мета - попередити повторення конфліктних ситуацій, на кшталт озброєного зіткнення, що сталося в місті Бровари 29.05.2020 р.», - йдеться в повідомленні.

До складу груп входять представники Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, Управління патрульної поліції в Київській області, управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації.

Також Київським міжрегіональним управлінням Укртрансбезпеки складено 1 протокол за відсутність ліцензії (ст. 164 КУпАП), 9 актів на перевізників за відсутність документів, передбачених ст. 39 Закону України «Про автомобільний транспорт», 4 акти на суб’єктів господарювання, які користуються інтернет платформою Uber Shuttle, за відсутність документів, передбачених ст. 39 Закону України «Про автомобільний транспорт».

Співробітниками відділу БДР управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції з 1-2 червня перевірено 109 пасажирських транспортних засобів. За результатами перевірки складено 37 адміністративних матеріалів.

Зазначені заходи продовжуються й надалі.

Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

2 червня поліція затримала ще 13 учасників, які «виступили» на боці місцевих перевізників.

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід 10 затриманим учасникам перестрілки.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кримінальні розбірки, що відбулися 29 травня у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.

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