Коронавірус на Київщині: оперативні дані станом на 4 червня



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За добу виявлено два десятки нових випадків Covid-19

Станом на ранок 4 червня, у Київській області офіційно підтверджено 1673 випадки захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 21 особу. За попередню добу збільшення складало 29 осіб.

Як повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації, з початку епідемії лабораторно підтверджені випадки:

в Обухівському районі – 247;

у Києво-Святошинському ройоні – 438;

у Баришівському районі - 20;

у Білоцерківському районі - 10;

у Бориспільському районі - 72;

у Броварському районі - 75;

у Бородянському районі - 20;

у Васильківському районі - 43;

у Вишгородському районі - 33;

в Іванківському районі - 6;

у Макарівському районі - 17;

у Миронівському районі - 30;

у Кагарлицький районі - 35;

у Переяслав-Хмельницькому районі - 10;

у Поліському р-ні - 2;

у Рокитнянському р-ні - 5;

у Ставищенському р-ні - 8;

у Таращанському р-ні - 2;

у Згурівському р-ні – 7;

у Богуславському р-ні – 8;

Фастівському р-ні – 7;

У Сквирському р-ні – 2;

У Тетіївському р-ні – 3;

м. Біла Церква – 63;

смт Баришівка – 3;

м. Бровари – 45;

м. Бориспіль - 48;

смт Бородянка – 11;

м. Буча – 48;

м. Березань- 6;

м. Васильків – 27;

смт Глеваха – 2;

смт Володарка – 3;

м. Вишгород – 31;

м. Ірпінь – 83;

м. Макарів -5;

м. Фастів – 36;

м. Миронівка – 4;

смт Ворзель – 9;

смт Гостомель – 15;

смт Коцюбинське – 38;

смт Ставище – 1;

м. Кагарлик – 38;

м. Ржищів –3;

м. Переяслав- 16;

смт Рокитне – 7;

м. Богуслав – 5;

м. Яготин – 6;

смт Згурівка – 3;

смт Іванків – 4;

м. Тетіїв – 13.

З них на стаціонарному лікуванні – 223, на самоізоляції – 1450 осіб.

Одужало 472 людини (у т.ч. 36 дітей).

За час пандемії померло – 37 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 25411

Хворіють 13622

Одужали 11042

Померли 747

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Нагадаємо, станом на ранок 3 червня, у Київській області було зафіксовано 1652 випадки захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 29 осіб.