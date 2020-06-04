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    Коронавірус на Київщині: оперативні дані станом на 4 червня

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    Коронавірус на Київщині: оперативні дані станом на 4 червня

    За добу виявлено два десятки нових випадків Covid-19

    Станом на ранок 4 червня, у Київській області офіційно підтверджено 1673 випадки захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 21 особу. За попередню добу збільшення складало 29 осіб.

    Як повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації, з початку епідемії лабораторно підтверджені випадки:

    • в Обухівському районі – 247;
    • у Києво-Святошинському ройоні – 438;
    • у Баришівському районі - 20;
    • у Білоцерківському районі - 10;
    • у Бориспільському районі - 72;
    • у Броварському районі - 75;
    • у Бородянському районі - 20;
    • у Васильківському районі - 43;
    • у Вишгородському районі - 33;
    • в Іванківському районі - 6;
    • у Макарівському районі - 17;
    • у Миронівському районі - 30;
    • у Кагарлицький районі - 35;
    • у Переяслав-Хмельницькому районі - 10;
    • у Поліському р-ні - 2;
    • у Рокитнянському р-ні - 5;
    • у Ставищенському р-ні - 8;
    • у Таращанському р-ні - 2;
    • у Згурівському р-ні – 7;
    • у Богуславському р-ні – 8;
    • Фастівському р-ні – 7;
    • У Сквирському р-ні – 2;
    • У Тетіївському р-ні – 3;
    • м. Біла Церква – 63;
    • смт Баришівка – 3;
    • м. Бровари – 45;
    • м. Бориспіль - 48;
    • смт Бородянка – 11;
    • м. Буча – 48;
    • м. Березань- 6;
    • м. Васильків – 27;
    • смт Глеваха – 2;
    • смт Володарка – 3;
    • м. Вишгород – 31;
    • м. Ірпінь – 83;
    • м. Макарів -5;
    • м. Фастів – 36;
    • м. Миронівка – 4;
    • смт Ворзель – 9;
    • смт Гостомель – 15;
    • смт Коцюбинське – 38;
    • смт Ставище – 1;
    • м. Кагарлик – 38;
    • м. Ржищів –3;
    • м. Переяслав- 16;
    • смт Рокитне – 7;
    • м. Богуслав – 5;
    • м. Яготин – 6;
    • смт Згурівка – 3;
    • смт Іванків – 4;
    • м. Тетіїв – 13.

    З них на стаціонарному лікуванні – 223, на самоізоляції – 1450 осіб.

    Одужало 472 людини (у т.ч. 36 дітей).

    За час пандемії померло – 37 людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25411
    • Хворіють
      13622
    • Одужали
      11042
    • Померли
      747

    Нагадаємо, станом на ранок 3 червня, у Київській області було зафіксовано 1652 випадки захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 29 осіб.

    статистика Київщина хвороби епідемія коронавірус
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