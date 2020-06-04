Коронавірус на Київщині: оперативні дані станом на 4 червня
За добу виявлено два десятки нових випадків Covid-19
Станом на ранок 4 червня, у Київській області офіційно підтверджено 1673 випадки захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 21 особу. За попередню добу збільшення складало 29 осіб.
Як повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації, з початку епідемії лабораторно підтверджені випадки:
- в Обухівському районі – 247;
- у Києво-Святошинському ройоні – 438;
- у Баришівському районі - 20;
- у Білоцерківському районі - 10;
- у Бориспільському районі - 72;
- у Броварському районі - 75;
- у Бородянському районі - 20;
- у Васильківському районі - 43;
- у Вишгородському районі - 33;
- в Іванківському районі - 6;
- у Макарівському районі - 17;
- у Миронівському районі - 30;
- у Кагарлицький районі - 35;
- у Переяслав-Хмельницькому районі - 10;
- у Поліському р-ні - 2;
- у Рокитнянському р-ні - 5;
- у Ставищенському р-ні - 8;
- у Таращанському р-ні - 2;
- у Згурівському р-ні – 7;
- у Богуславському р-ні – 8;
- Фастівському р-ні – 7;
- У Сквирському р-ні – 2;
- У Тетіївському р-ні – 3;
- м. Біла Церква – 63;
- смт Баришівка – 3;
- м. Бровари – 45;
- м. Бориспіль - 48;
- смт Бородянка – 11;
- м. Буча – 48;
- м. Березань- 6;
- м. Васильків – 27;
- смт Глеваха – 2;
- смт Володарка – 3;
- м. Вишгород – 31;
- м. Ірпінь – 83;
- м. Макарів -5;
- м. Фастів – 36;
- м. Миронівка – 4;
- смт Ворзель – 9;
- смт Гостомель – 15;
- смт Коцюбинське – 38;
- смт Ставище – 1;
- м. Кагарлик – 38;
- м. Ржищів –3;
- м. Переяслав- 16;
- смт Рокитне – 7;
- м. Богуслав – 5;
- м. Яготин – 6;
- смт Згурівка – 3;
- смт Іванків – 4;
- м. Тетіїв – 13.
З них на стаціонарному лікуванні – 223, на самоізоляції – 1450 осіб.
Одужало 472 людини (у т.ч. 36 дітей).
За час пандемії померло – 37 людей.
Коронавірус в Україні
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Всього25411
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Хворіють13622
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Одужали11042
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Померли747
Нагадаємо, станом на ранок 3 червня, у Київській області було зафіксовано 1652 випадки захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 29 осіб.