На Київщині затримали «терориста», який «замінував» міст Метро



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Зловмисником виявився 47-річний громадянин Фото: Нацполіція

Мотиви затриманого встановлюються правоохоронцями

У Баришівці Київської області поліцейські затримали чоловіка, який у вівторок, 15 жовтня, повідомив на «102» про ДТП і замінування мосту Метро. Усі повідомлення виявилися неправдивими.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, спеціальні служби невідкладно виїжджали за кожним із чотирьох викликів, однак всі вони не знайшли підтвердження.

В ході оперативно-розшукових дій поліцейські встановили особу та місцезнаходження телефонного злодія.

47-річного громадянина затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, нині він дає покази слідчим.

Днями суд буде обирати йому міру запобіжного заходу. Мотиви затриманого встановлюються.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, 12 жовтня у Києві поліцейські затримали чоловіка, який напідпитку «замінував» міст Патона.