У Запоріжжі затримали «мінера» відділення поліції



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Зловмисник зателефонував працівнику поліції і повідомив про замінування

У Запоріжжі затримали зловмисника, який повідомив про замінування Комунарського відділення поліції.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

Зазначається, що 10 жовтня близько 10:20 до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся працівник поліції, який розповів, що на його особистий номер мобільного телефону надійшло повідомлення про те, що Комунарське відділення поліції заміновано.

Приміщення та прилегла територія відділення поліції були обстежено правоохоронцями із залученням службової собаки.

Під час огляду вибухонебезпечних предметів та речовин не виявлено.

«Працівники сектору кримінальної поліції встановили, що до скоєння злочину причетний місцевий мешканець 1978 року народження. Раніше судимого за скоєння аналогічного злочину правопорушника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України», - заявили в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

До слова, у Харкові у вівторок, 8 жовтня, невідомий зловмисник «замінував» 53 об’єкти.

Нагадаємо, у вересні Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва.

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