Десять «мінувань» і понад сто пожеж: минулий тиждень у столичних рятувальників був напружений



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Ліквідація пожежі на території гаражного кооперативу на вул. Маршала Гречка 12 жовтня Фото: ДСНС

Під час пожеж загинула одна людина, врятовано - десятеро

Впродовж минулого тижня пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 220 виїздів, врятовано 10 осіб

Впродовж минулого тижня (з 7 до 13 жовтня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 220 виїздів. Зокрема, вогнеборці ліквідували 105 пожеж, 16 аварій, 35 разів надали допомогу мешканцям міста та іншим службам.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На пожежах за даний час загинула одна особа, врятовано 10 людей (з них четверо дітей).

В екосистемах міста протягом тижня виникло 3 пожежі на площі 0,135 га. Всього з початку року здійснено 504 виїзди та ліквідовано загоряння на площі 151,987 га.

Протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 10 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 520 таких виїздів.

Як повідомлялося, 11 жовтня сталася пожежа в житловому будинку на вул. Героїв Севастополя, 26 у Солом'янському районі столиці. Пожежа виникла на балконі першого поверху з розповсюдженням на квартиру та балкон другого поверху 5-поверхового житлового будинку. Під час гасінні пожежі по сходовій клітині було виведено на безпечну відстань двох людей.