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    У Києві затримали псевдомінера мосту Патона

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    У Києві затримали псевдомінера мосту Патона

    Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі

    У Києві поліцейські затримали чоловіка, який напідпитку «замінував» міст Патона. Йому загрожує до шести років в’язниці.

    Про це повідомляє пресслужба МВС.

    «Вночі до поліції надійшло повідомлення про замінування моста у столиці. На адресу відразу ж виїхали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, «швидка» та рятувальники. Фахівці ретельно обстежили об’єкт та не знайшли жодних вибухових речовин чи предметів», – йдеться у повідомленні.

    Начальник відділу кримінального пошуку Святошинського управління поліції Роман Даценко розповів, що після комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу псевдомінера та затримали його у квартирі:

    «Фігурант був напідпитку, коли повідомив про неправдиву інформацію про замінування. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 30-річний місцевий мешканець. Раніше проблем із законом він не мав», – зазначили в поліції.

    Наразі зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі, адже слідчим відділом Святошинського управління поліції за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, у Запоріжжі затримали зловмисника, який повідомив про замінування Комунарського відділення поліції.

    МВС Київ кримінал замінування рятувальники міст
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