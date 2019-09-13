На Київщині затримано озброєну банду, яка вдерлася до будинку підприємців



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Зловмисники проникли до оселі потерпілих

Для затримання злочинного угруповання був задіяний спецпідрозділ «Корд» та полк поліції особливого призначення

У с. Воропаївка Іванківського району Київщини стався розбійний напад на родину підприємців. Зловмисники в масках проникли до оселі потерпілих зі зброєю. Подружжя зв’язали, погрожували праскою, а потім прострелили ногу власнику будівлі. Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

Розбій стався 21 серпня.

Нападники відібрали коштовності, гроші та заволоділи автомобілем.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками Управління карного розшуку спільно зі слідчими Вишгородської поліції, Слідчим управлінням поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури області, із залученням спецпідрозділів встановлено осіб, які ґрунтовно підозрюються у вчинені цього нападу та затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

В ході проведення невідкладних обшуків місць проживання затриманих та їх автомобілів вилучено чотири предмети, схожі гранати, зброю, набої, а також засоби зв’язку, якими вони користувалися під час нападів.

Зазначені особи перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Київської області та інших регіонів України.

Відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст. 187 (Розбій) ч. ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), за ст. 257 (Бандитизм) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.