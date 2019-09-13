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    Вночі у Києві невідомі пограбували лотерею «Спорт-лото» (фото, відео)

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    До будівлі прибули співробітники поліції, слідчо-оперативна група&nbsp; - Вночі у Києві невідомі пограбували лотерею «Спорт-лото» (фото, відео)
    До будівлі прибули співробітники поліції, слідчо-оперативна група 
    Фото: Інформатор

    Нападників було четверо

    У ніч на п'ятницю, 13 вересня, в Києві на Березняках сталося пограбування. Попередньо, четверо чоловіків напали на будівлю національної лотереї «Спорт-лото», розбили кілька комп'ютерних екранів і винесли касу, в якій було всього 200 доларів.

    Інцидент трапився близько 03:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Як повідомляють очевидці, четверо невідомих забігли в будівлю вночі і буквально через хвилину звідти вибігли. Вони зникли у дворах будинків. Пізніше стало відомо, що зловмисники встигли розбити три екрани і, погрожуючи касирові, забрати 200 доларів, які були в касі. Інших пошкоджень нападники не завдали.

    Персонал лотереї та відвідувачі не постраждали.

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    Вночі у Києві невідомі пограбували лотерею «Спорт-лото» (фото, відео)
    Вночі у Києві невідомі пограбували лотерею «Спорт-лото» (фото, відео)
    Вночі у Києві невідомі пограбували лотерею «Спорт-лото» (фото, відео)
    Вночі у Києві невідомі пограбували лотерею «Спорт-лото» (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місце прибули співробітники поліції, слідчо-оперативна група і кінологи з собаками.

    На даний момент місцезнаходження нападників невідомо.

    Деталі події встановлюються.

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