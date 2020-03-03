На Київському морі третій день шукають зниклих рибалок (фото, відео)



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Рятувальники обстежують водну акваторію і прибережну зону Фото: ДСНС

Обстежено близько 420 кв. км водної акваторії

Сьогодні, 3 березня, з 9 години ранку гелікоптером H-225 Super Puma ДСНС України поновлено пошуки двох чоловіків, які 28 лютого вийшли на човні «Прогрес» у акваторію Київського водосховища на риболовлю і зникли.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Востаннє чоловіки виходили на зв'язок у ніч на 29 лютого, після чого з ними зв'язок відсутній, а місце їх перебування невідоме.

1-2 березня проводились пошукові роботи зниклих рибалок із залученням плавзасобів та авіації ДСНС, які результату не дали.

Загалом обстежено близько 420 кв. км водної акваторії та 58,5 км прибережної зони. Пошуки тривають.

Раніше Головне управління Нацполіції у Київській області повідомило про пошук зниклих рибалок.

До пошуку рибалок залучено гелікоптер H-225 Super Puma з робочою пошуковою групою у кількості 5 осіб для обстеження акваторій ймовірного зникнення рибалок.

Від ДСНС також залучено водолазно-рятувальне відділення 10-го Державного пожежно-рятувального загону міста Вишгород у кількості 5 осіб.

У свою чергу, Іванківським районним відділом Нацполіції проводиться обстеження прибережної зони.