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    Події в Україні

    В Україну повернулися рибалки, затримані ФСБ в Азовському морі

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    В Україну повернулися рибалки, затримані ФСБ в Азовському морі
    Фото: ДПСУ

    «Рибалки вже в Україні, вони знаходяться у Бердянську» – Демченко

    Українські рибалки, яких 15 лютого затримали в Азовському морі співробітники ФСБ Росії, повернулись на материкову Україну.

    Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

    «Рибалки вже в Україні, вони знаходяться у Бердянську», – сказав Демченко.

    Як повідомлялося, 15 лютого пресслужба прикордонного управління ФСБ Росії в Криму повідомила про затримання маломірного судна з чотирма громадянами України на борту без документів, що засвідчують їхні особи, в західній частині Азовського моря.

    17 лютого голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко наголосив, що немає жодних підстав стверджувати, що затримані прикордонниками ФСБ РФ українські громадяни на маломірному судні в Азовському морі займалися незаконною риболовлею.

    Також 17 лютого Міністерство закордонних справ України викликало тимчасово повіреного у справах Російської Федерації в Україні й висловило протест у зв’язку із затриманням російською стороною чотирьох українських рибалок в Азовському морі.

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