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    На Дніпрі зникли двоє рибалок: до пошукової операції залучена авіація (фото)

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    Триває активний пошук зниклих рибалок із залученням авіації - На Дніпрі зникли двоє рибалок: до пошукової операції залучена авіація (фото)
    Триває активний пошук зниклих рибалок із залученням авіації
    Фото: Нацполіція

    Рибалки з Київщини зникли два дні тому

    У селі Страхолісся Іванківського району Київщини двоє чоловіків на моторному човні вийшли на риболовлю.

    Дві доби тому рибалки повідомили телефоном, що двигун вийшов із ладу і вони планують на ночівлю зупинитися на одній з баз у Козелецькому районі Чернігівської області. Однак більше на зв’язок чоловіки не виходили.

    Наразі їхнє місце перебування невідоме. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На пошуки зниклих зорієнтовано особовий склад поліції Київщини, зокрема Іванківського, Вишгородського районів, зони ЧАЕС, поліцейські суміжних регіонів, мобільні патрулі, громадськість.

    Сьогодні, 2 березня, стартував наступний активний пошуковий етап із залученням авіації, рятувальників, приданих сил.

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    На Дніпрі зникли двоє рибалок: до пошукової операції залучена авіація (фото)
    На Дніпрі зникли двоє рибалок: до пошукової операції залучена авіація (фото)
    На Дніпрі зникли двоє рибалок: до пошукової операції залучена авіація (фото)
    На Дніпрі зникли двоє рибалок: до пошукової операції залучена авіація (фото)

    Наразі поліція Київщини спільно з колегами Чернігівщини вживає усіх необхідних заходів, щоб знайти зниклих людей, і дуже розраховує на допомогу небайдужих громадян.

    Національна поліція України ДСНС Київщина рибальство рятувальники розшук
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