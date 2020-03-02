На Дніпрі зникли двоє рибалок: до пошукової операції залучена авіація (фото)



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Триває активний пошук зниклих рибалок із залученням авіації Фото: Нацполіція

Рибалки з Київщини зникли два дні тому

У селі Страхолісся Іванківського району Київщини двоє чоловіків на моторному човні вийшли на риболовлю.

Дві доби тому рибалки повідомили телефоном, що двигун вийшов із ладу і вони планують на ночівлю зупинитися на одній з баз у Козелецькому районі Чернігівської області. Однак більше на зв’язок чоловіки не виходили.

Наразі їхнє місце перебування невідоме. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На пошуки зниклих зорієнтовано особовий склад поліції Київщини, зокрема Іванківського, Вишгородського районів, зони ЧАЕС, поліцейські суміжних регіонів, мобільні патрулі, громадськість.

Сьогодні, 2 березня, стартував наступний активний пошуковий етап із залученням авіації, рятувальників, приданих сил.

Наразі поліція Київщини спільно з колегами Чернігівщини вживає усіх необхідних заходів, щоб знайти зниклих людей, і дуже розраховує на допомогу небайдужих громадян.