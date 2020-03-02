Пошук зниклих на Київському морі рибалок: рятувальники повідомили нові деталі (фото, відео)



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Ведеться обстеження акваторій ймовірного зникнення рибалок Фото: ДСНС

Пошуки ведуться силами Нацполіції та ДСНС

До пошуку двох рибалок, які зникли на Київському морі, залучено гелікоптер H-225 Super Puma з робочою пошуковою групою у кількості 5 осіб для обстеження акваторій ймовірного зникнення рибалок.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Згідно з повідомленням, 1 березня о 17:45 до оперативно-диспетчерської служби Іванківського району Київщини надійшла інформація, що 28 лютого на Київському морі поблизу с. Страхолісся двоє осіб вийшли у море човном «Прогрес» в сторону бази «Нептун» Чернігівської області.

29 лютого о 03:47 один з рибалок вийшов на зв’язок, повідомивши за допомогою СМС, що допомога не потрібна. Після чого на зв’язок чоловіки не виходили.

Силами ДСНС, Нацполіції та цивільного населення (знайомих рибалок на двох власних човнах) упродовж дня 1 березня проводилися пошуки, проте результатів вони не дали.

Вранці 2 березня о 8:25 пошукові роботи було відновлено із залученням авіації ДСНС, а саме гелікоптера H-225 Super Puma.

Від ДСНС також залучено водолазно-рятувальне відділення 10-го Державного пожежно-рятувального загону міста Вишгород у кількості 5 осіб.

У свою чергу, Іванківським районним відділом Нацполіції проводиться обстеження прибережної зони.

Раніше Головне управління Нацполіції у Київській області повідомило про пошук зниклих рибалок.