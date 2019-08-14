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    На київському мосту-довгобуді розпочався демонтаж тимчасових опор (фото)

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    Демонтаж тимчасових опор Подільсько-Воскресенського моста - На київському мосту-довгобуді розпочався демонтаж тимчасових опор (фото)
    Демонтаж тимчасових опор Подільсько-Воскресенського моста
    Фото: Олег Тоцький, Facebook

    Одна з чотирьох опор вже майже розібрана

    На Подільсько-Воскресенському мостовому переході в Києві почався демонтаж масивних тимчасових опор.

    Фото демонтажу блогер Олег Тоцький, який спеціалізується на транспортній тематиці.

    «І ось цей момент настав: одна з чотирьох «великих» тимчасових опор Подільського моста вже практично розібрана до рівня нижнього ярусу, друга доживає свої останні дні», - написав він у Facebook.

    Нагадаємо, столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко.

    12 червня Кличко показав відео, як будується Подільсько-Воскресенський міст.

    На початку липня на Подільському мостовому переході розпочався демонтаж шпренгелів, що передувало демонтажу тимчасових опор. 

    Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003 року. А документи щодо планів його будівництва датовані ще 1979 роком. Для завершення будівництва, за оцінками фахівців, потрібно ще понад 6 млрд грн. Довжина мостового переходу від вул. Межигірської до бульвару Перова – більше 10 кілометрів.

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