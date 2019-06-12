Кличко показав, як будується найдорожчий в історії Києва міст (фото, відео)



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Зведення Подільсько-Воскресенського мосту

Для завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мосту, за оцінками фахівців, потрібно ще понад 6 млрд грн

До кінця літа на Подільсько-Воскресенському мостовому переході приберуть тимчасові іржаві підпірки. Про повідомив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки того, як тривають роботи з будівництва мосту.

«Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу сьогодні - в активній стадії. Навесні цього року тут закінчили основні роботи з укріплення арочної конструкції, встановили 19 в’язів. Тепер на мосту демонтують крайні тимчасові опори і до кінця літа він виглядатиме вже зовсім по-іншому, - відзначив Кличко. - Також на нинішньому етапі робіт встановлюють балки автопроїзду, бурять сваї в районі озера Русанівське, облаштовують бар‘єрне огородження і тротуари», - зазначив мер.

Він підкреслив, що будівельники здійснили «ювелірну» роботу при з’єднанні стиків мосту, що виконані в дуже складний спосіб. - Він дозволяє мінімізувати коливання між частинами мосту до міліметрів. На арці встановили сучасне обладнання, яке вивчає «поведінку» мосту.

«Хочу зазначити: Подільсько-Воскресенський - це найбільший арочний міст в Європі і він буде найвитривалішим за навантаженнями. На мосту облаштують 6 смуг для автомобільного руху та 2 залізничних колії для метро, прокладуть трубопровід. Проектна пропускна спроможність мостового переходу - 60 тис. одиниць авто на добу. А це б суттєво розвантажило інші транспортні артерії міста», - зазначив Кличко.

У планах робіт на цей рік – облаштування естакади від дамби Русанівських садів до порталу метрополітену, де в майбутньому нова гілка метро з Троєщини виходитиме на міст. «Ми повинні завершити й будівництво з’їздів з мосту. На кількох його прогонах вже почали вкладати асфальт, інженерні комунікації. Сподіваємося вже наприкінці наступного року відкрити автомобільне сполучення через Подільсько-Воскресенський. А наступним етапом буде будівництво метро, на яке так чекають кияни», - наголосив мер столиці.

Кличко нагадав, що Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003 року. А документи щодо планів його будівництва датовані ще 1979 роком. Для завершення будівництва, за оцінками фахівців, потрібно ще понад 6 млрд грн. Довжина мостового переходу від вул. Межигірської до бульвару Перова – більше 10 кілометрів.

Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст у Києві заплановано відкрити до кінця наступного року.

У кінці травня мер розповів, що будівельники здійснили «буквально ювелірну роботу». Поєднали стики мосту, що виконані в найскладніший спосіб. «Він дозволяє мінімізувати коливання між частинами мосту до міліметрів. На арці встановили сучасне обладнання, яке вивчає «поведінку» всього мосту», - розповів мер. Усі в‘язі арочної конструкції мосту остаточно закріпили за допомогою понад 1500 високоточних болтів. Ці роботи тривали тільки одну ніч, коли метал «заспокоївся» і не розширювався через підвищення температури. Підготовчі роботи тривали два тижні.