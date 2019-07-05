На київському мосту-довгобуді йде підготовка до демонтажу тимчасових опор (фото)



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Демонтаж шпренгелів на Подільсько-Воскресенському мосту Фото: Дмитро Давтян, Facebook

Триває будівництво Подільсько-Воскресенського моста, що розпочалося у 2003 році

На Подільському мостовому переході розпочався демонтаж шпренгелів, що передуватиме демонтажу тимчасових опор. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян.

«На Подільському мостовому переході розпочався демонтаж шпренгелів, які на період монтажу арки утримували її у формі проектної дуги. Роботи відбуваються з постійним геодезичним супроводом у зв’язку із високим тиском елементів арки на шпренгелі. Як тільки цей процес буде завершено, розпочнеться демонтаж тимчасових опор», – наголосив Дмитро Давтян.

Окрім цього, за словами заступника голови КМДА, на естакаді на Трухановому півострові влаштовують тротуар в прогоні 19-29В та встановлюють короби для комунікацій. Триває спорудження естакади на Русанівських садах від опори № 20 до опори № 26. Ведеться бетонування паль шляхопроводу на ділянці від вул. Центральної Садової до залізниці.

Роботи, як проінформував Давтян, виконуються за визначеним графіком.

До слова, столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко.





Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003 року. А документи щодо планів його будівництва датовані ще 1979 роком. Для завершення будівництва, за оцінками фахівців, потрібно ще понад 6 млрд грн. Довжина мостового переходу від вул. Межигірської до бульвару Перова – більше 10 кілометрів.

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