Віталій Кличко: Хочу застерегти нового президента від кроків, які робив у столиці Янукович інтерв'ю

«Окремі депутати перефарбуються у зелений колір, але масовим це явище не буде»

Мер Києва Віталій Кличко пропускає ці парламентські вибори. Намагання реанімувати партію «Удар» та «поторгувати» нею з кимось з прохідних гравців завершились нічим. І Кличко ухвалив на диво тверезе рішення. На відміну від лідерів численних політичних проектів у демократичному таборі, міський голова Києва не став формувати виборчий список, а представників своєї партії відправив лише на мажоритарку.

Поступово розбігається і парламентська група «Удару», яка намагалася автономно триматись в складі фракції Блоку Порошенка: Ірина Геращенко опинилась на чільному місці у списку «Європейської стратегії», Ольга Бєлькова – у списку «Батьківщини», Павло Різаненко піде по своєму округу від «Голосу» Вакарчука... Вочевидь скоро зазнає змін і промерська мегафракція «Солідарності» в Київраді. Окремі охочі змінити політичний дах і присягнути на вірність новій президентській команді вже проявили себе.

Попри це Кличко збирається втретє вибороти крісло міського голови на виборах наступного року. В інтерв’ю «Главкому» столичний мер повідомив, що його штаб вже сформовано. Така рання мобілізація пояснюється кількома причинами. Перша: цього разу мер вже не зможе розраховувати на підтримку президента. Провладна «Слуга народу», за попередньою інформацією, збирається висувати у Києві свого кандидата. Друга: команда Зеленського може і не чекати виборів-2020, а повторити трюк Адміністрації Януковича щодо Леоніда Черновецького, – розділити посади міського голови та голови міської держадміністрації і зробити з Кличка наприкінці його каденції декоративну фігуру.

У розмові з «Главкомом» Кличко розповів про першу зустріч з Володимиром Зеленським, про ребрендинг «Удару» та скандальний міст, з якого зробили інструмент у політичній боротьбі.

Віталію Володимировичу, перше питання про дострокові вибори. Вони на носі, а «Удар» ні з ким так і не домовився про спільний список, хоча намагання були. Чому так сталось?

Я завжди говорив: нам потрібно об’єднувати зусилля демократичних сил, бо не таємниця, що є ризик реваншу. Ми бачимо, що оточення Януковича зараз повертається, вони вже піднімають голову, коментують різні події, більше того – деякі українські політики відверто їздять до Москви на консультації. Я ж хочу, щоб Україна була демократичною європейською державою, щоб українці жили за тими ж стандартами, що й Європа. А у нас, на жаль, більшість політиків - це продавці повітря.

Саме тому ви не домовились ні з ким, бо всі «продавці повітря»?

Ні. Це інше питання. Ми планували партією йти на строкові вибори, а дострокові – це дуже короткий термін, за який потрібно сформувати і організаційний, і фінансовий ресурси. Ми ухвалили рішення йти на вибори, але не партійним списком, а по мажоритарці.

З ким була можливість об’єднатися, щоб іти партійним списком?

Ми розглядали можливості, я спілкувався з усіма демократичними силами. У кожної з них є своє бачення, свої якісь вимоги. І в цих перемовах ми не знайшли, на жаль, спільної конструкції.

Мер Києва Віталій Кличко

«Саакашвілі забагато читає фейсбук»

Прокоментуйте конфуз з Саакашвілі. Спочатку ви анонсуєте союз з ним, а потім він у не дуже коректній формі, як для потенційних партнерів, відмовляється від нього. Ви йому запропонували очолити «Удар», а він пішов на вибори сам.

Я щиро запропонував плече, ми ж знаємо один одного вже довгий час, і я бачив проблеми, які є з реєстрацією його партії. Міхеїл, на мою думку, занадто багато читає фейсбук, і це було, на диво, вирішальним в прийнятті ним такого рішення.

Тобто фейсбук постав проти вашого об’єднання?

Ніби так, але я не зовсім зрозумів цієї аргументації.

Ви вірите у перспективи політсили Саакашвілі, яку він зараз реанімує?

Я бажаю йому успіху.

Ви також пропонували Тимошенко піти разом, і щоб частину «Удару» у спільному списку очолив ваш брат Володимир?

Ми розмовляли, щоб піти разом. Але якщо б брат очолив «Батьківщину», у Юлії Тимошенко, мабуть, виникли б питання (Сміється).

На минулих виборах Надія Савченко була першим номером «Батьківщини» і нічого. Ми мали на увазі «Удар» на чолі з вашим братом у альянсі з Тимошенко.

Брат Володимир не розглядав таких варіантів, у нього планів брати участь у цих дострокових виборах не було.

І на мажоритарку він не піде?

Не піде.

«Удар» візьме участь на цих виборах тільки по мажоритарці. Скільки буде кандидатів?

Зараз у нас уточняється цифра (комусь дзвонить). Висунули 15 мажоритарників.

І це будуть переважно округи столиці і Київської області?

Не тільки.

Чи плануєте узгоджувати кандидатів з іншими близькими за духом силами, аби не було протиборства на округах?

Однозначно, ми докладаємо зусиль для того, щоб перемогли демократичні сили.

Як би ви взагалі оцінили нинішній стан партії «Удар»? Ви скаржитесь, що не встигаєте розгорнутись під час дострокової кампанії. Але якщо партія сильна і діюча, їй не треба багато часу для розкачки.

«Удар» був складовою БПП у парламенті. Ми перебували в тіні достатньо тривалий час. І тому, щоб знову, як кажуть, стати на крило, треба взяти розбіг, а дистанція – коротка.

Може, тому ніхто не пішов з вами на єднання, бо вам нема чого запропонувати зі свого боку?

Що, на вашу думку, ми повинні були запропонувати?

Умовно, та ж Тимошенко скаже: у вас рейтинг 1%, навіщо ви мені?

1% - це заміри того, чого практично не існувало, як окремої бойової одиниці. Партія не презентувала себе останнім часом, тому не можна вважати цей рейтинг об’єктивним.

Можна казати, що групи «Удар» в парламенті фактично вже нема?

Як нема?

Белькова – в «Батьківщині», Різаненко – в «Голосі», Геращенко – у Порошенка…

Група є. Може, кількість депутатів трохи менша, але група є. У нас як мінімум 20 представників…

Але ж кожен із них тепер вимушений облаштовувати своє політичне майбутнє самостійно.

Ми зараз готуємося до місцевих виборів і будемо готуватися до наступних парламентських.

Може, розраховуєте, що наступний парламент недовго пропрацює?

Ніколи не говори «ніколи».

Ви казали, що спілкувалися з усіма демократичними силами. Чи говорили з Порошенком після його поразки на виборах? І чи пропонував він якусь співпрацю?

Так. У нас була розмова, він пропонував співпрацю, але я йому говорив ще рік тому: ми будемо брати участь у виборах окремо.

Віталій Кличко під час інтерв'ю «Главкому»

«У політиці завжди є люди, які перефарбовуються дуже швидко»

Ви очікуєте, що Київрада восени перетасується? Вочевидь, частина «Солідарності», яка є основою нинішньої більшості, посипиться. З’являться якісь об’єднання «За Зеленського»?

У політиці завжди були і є люди, які перефарбовуються дуже швидко.

Наскільки це явище буде масовим?

Я думаю, окремі депутати перефарбуються в зелений колір, але масовим це явище навряд чи буде.

У 2020 році чергові місцеві вибори. І ви чудово розумієте, що конкуренція на них, враховуючи суспільний запит на нові обличчя, буде набагато вищою, ніж на минулих виборах.

Я готовий до цього. Я знаю краще, ніж будь-хто, що без боротьби перемоги не буде, і готовий боротись. Готовий пропонувати не красиві обіцянки, а реальні справи – і нові, і пред’являти вже реалізовані, які кияни бачать.

Ви готові до того, що фракція в Київраді у вас буде набагато менша, ніж зараз?

Я розраховую, що фракція буде набагато більша. Бо я розраховую завжди на краще, прагну більшого результату.

Це буде фракція «Удару» чи проведете ребрендинг?

Ми зараз вирішуємо і найближчим часом зможемо дати відповідь – чи це буде «Удар», чи оновимо бренд.

Ваш виборчий штаб вже сформований?

Так, сформований, але робота його ще не розгорнута. Є відповідальні за кожен з районів, але важливо не дати старт зарано.

Ви зустрічалися з новим президентом після інавгурації?

Так.

Про що була розмова? Що саме цікавило Зеленського?

Розмова була про Київ. Я привітав його з результатом на президентських виборах, коротко розповів про те, чого кияни очікують від президента, які зміни мають відбутися, які виклики перед нами стоять. Ну і також не забув сказати про ті досягнення, яким кияни радіють.

Я підкреслив, і це не є таємницею: щодо Києва існує велика дискримінація відносно розподілу бюджетних коштів – у нас 60% з податку на доходи фізичних осіб забирає центральний бюджет, в той час як у інших міст - 40%.

Ви відчули розуміння проблем з боку нового глави держави?

Я наголосив на цих викликах, ми домовились вже в подальшому поступово вирішувати питання, які є ключовими для України, для столиці. Тому що Київ - це серце країни, зі столиці починаються зміни.

Отже, була перша зустріч з новим президентом і потім ви контакт втратили?

У мене прямий контакт з ним. Я бачу, що президент розуміє: очолювати державу – це дуже великий виклик, і ти вже сам собі не належиш.

А президент говорив про свої очікування? Якісь задачі вам ставив?

Зрозуміло, задачі такі, щоб місто не втрачало динаміки розвитку. Але я також акцент зробив, що зміни в столиці залежать, зокрема, і від ефективної співпраці та підтримки різними гілками влади – Адміністрацією президента, Кабінетом міністрів, парламентом...

Віталій Кличко у своєму кабінеті в КМДА

«Якщо команда президента піде шляхом Януковича, це буде велика помилка»

Поки ви сподіваєтесь на сприяння, вже почалась кампанія проти вас з боку нової команди. Минулого тижня на Банковій пройшов «антикличківський» пікет. Люди з плакатами у стилістиці виборчої кампанії Зеленського вимагали зупинити дерибан столичної власності. Навколо цієї групи чергувала єдина камера – «1+1».

Останнім часом в ефірі «1+1» ллється, на жаль, необ’єктивна і спотворена інформація. Навіть вийшов «чорнушний» сюжет про якогось чоловіка, з якого нібито вимагали $10 тис. за те, щоб він став директором школи, і так, мовляв, мало не скрізь в місті! Порахуйте, скільки шкіл у Києві, і яка це має бути сума! Це ж нісенітниця! Так само вони подають спотворену інформацію щодо багатьох позитивних змін, які відбуваються в місті, зокрема про пішохідний міст, який відкрили нещодавно…

Вважаєте, це ініціатива керівництва «1+1» чи спрямована кампанія з боку нової влади?

Я не можу сказати. Але коли генеральний продюсер каналу є представником певної політичної сили, як ми можемо говорити про незалежність того чи іншого каналу?

Розцінюєте цей тиск як позицію нової влади?

Я не виключаю цього.

Як ви прокоментуєте чутки про те, що зараз нова команда може провернути той же трюк, який кілька років тому зробила команда Януковича з Леонідом Черновецьким? Олександра Попова призначили головою КМДА, а мера Черновецького тишком-нишком відсунули взагалі від справ. І ось ви згадали генпродюсера «1+1» Олександра Ткаченка. Кажуть, що саме він якраз може стати главою КМДА.

Я хочу застерегти від таких кроків, які робив Віктор Янукович. Не маючи кандидата від Партії регіонів, який би виграв вибори мера, вони навмисно внесли правки в Закон про столицю, де завжди було прописано, що кияни обирають і законодавчу, і виконавчу владу, яку очолює київській міський голова, який одночасно є і головою адміністрації. Ми пам’ятаємо, як Янукович зробив це, і місто Київ було без мера більше трьох років. Це - знищення місцевого самоврядування. Це будуть ті ж самі методи, - якщо вони хочуть іти шляхом Януковича і позбавити Кличка повноважень, аби він міг тільки покладати квіти. Але ж кияни обрали мера і очікують від нього реалізації заявлених планів, подолання тих викликів, які є в нашому місті. Якщо команда президента піде на такі кроки, це буде велика помилка. І я не знаю, як кияни зможуть це сприйняти – що їм мера призначають.

Може дійти до двовладдя в місті?

Двовладдя не є корисним та ефективним. У нас немає зараз часу боротися один з одним. У нас великі зовнішні виклики, і якщо ми ще всередині почнемо боротьбу, більш того - в столиці, це буде велика проблема.

Це питання на зустрічі з Зеленським ви обговорювали? Чи тоді воно ще не стояло?

Не стояло. Але думаю, ці чутки з’явилися не просто так. Я хочу застерегти: такі кроки можуть нести великі ризики і для влади, і для міста, і для країни. Кияни, і не тільки кияни, і наші партнери за кордоном будуть сприймати це як руйнування місцевого самоврядування. Тому що такого немає в жодному європейському місті, де законодавча і виконавча влади поєднуються в одній персоні - мера міста. Ми знов повертаємся до минулих часів Януковича й граємось в якісь ігри, чи рухаємося до Європи?

Одіозного Вадима Столара тривалий час називають сірим кардиналом нинішньої столичної влади. Ви були здивовані, коли побачили його у списках партії Медведчука?

Я був здивований… Там такий, дуже цікавий список – кого там тільки немає.

Там навіть депутат Київради від «Солідарності».

Я вже говорив, у ті моменти, коли йдуть вибори, люди часто змінюють колір.

Тобто Столар розуміє, що на вашу команду вже немає сенсу робити ставку?

Чому я маю за когось відповідати, за якісь ставки? Це питання краще адресувати об’єкту запитання.

А до партії мерів «Доверяй делам» - вас кликали?

Ні, такої пропозиції не було.

Вас це не образило? Бо там «кращі мери країни».

Я є головою Асоціації міст України, яка опікується ключовими питаннями розвитку місцевого самоврядування, представляє інтереси майже 780 громад – від великих міст, до селищ і сіл. Асоціація відстоює права і потреби самоврядування перед урядом, парламентом, іншими органами державної влади. Ми розуміємо: об'єднавши наші зусилля, можемо вирішити ці питання набагато швидше і ефективніше. Вирішувати ж політичні питання – це зовсім інша справа. Кожен мер ухвалює сам для себе рішення, яка політична сила йому ближче і яку з них він хоче представляти. А взагалі ж, я зараз не про персоналії, сама ідея партії мерів - непогана. Як формат об’єднання сили місцевого самоврядування.

От ви все про виклики, яких так багато у місцевої влади. Тобто розпіарена Гройсманом децентралізація ніяк не допомогла Києву?

У кожної медалі є дві сторони. З одного боку, ми отримуємо більше можливостей, з іншого – у нас забирають гроші, а потім ми біжимо до Кабінету міністрів і просимо надати нам додаткових коштів. Що стосується децентралізації, ми - місцева влада - повинні самі впливати на тарифи, відповідати за безпеку в містах, на посилення якої на сьогоднішній день не маємо необхідного впливу. І муніципальна поліція, яка працює у всіх інших країнах, також повинна бути у кожному місті України. Містяни повинні вибирати тих людей яким, вони довіряють, які будуть підзвітні громаді. Тобто у нас ще багато викликів, які треба подолати, тоді й буде справжня децентралізація.

Було - стало. Віталій Кличко демонструє, як змінилась столиця за п'ять років його роботи

«Моя ж перша професія – не спортсмен, а екскурсовод, я добре знаю Київ»

Історія з нещодавно відкритим «мостом Кличка». Це – чудова споруда, але у перший же день вона встигла тріснути. Хто вас так підставив з цим склом?

На жаль, сьогодні пішохідний міст став політичним інструментом боротьби проти мене. І знаєте, чому? Людям міст подобається, а ось це вже не подобається тим, хто не дуже розділяє компліменти на адресу Кличка. І тому міст «не такий»: «гроші вкрали», «проект вкрали», «скло не таке»… Намагаються знайти негатив в будь-якій добрій справі. Завжди. Є у нас така частина людей і політиків. Але я не засмучуюсь. Я йду далі. І роблю все, що від мене залежить, аби Київ ставав комфортнішим для його мешканців, кращим і привабливішим для туристів.

Моя ж перша професія – не спортсмен, а екскурсовод, я добре знаю і люблю Київ. І переконаний, що ми повинні використовувати великий туристичний потенціал нашого міста. Адже нам є, що показати і чим вразити. Що ж стосується мосту. У мене багато фотографій, відео, які мені прислали, де люди умисно випробують це скло: залазять на парапет, стрибають з нього, кидають пляшки…А останній випадок з дикунами на мерседесі – це взагалі, м’яко кажучи, нецивілізовано!

Почекайте. Але там насправді є якась інженерна проблема. Бо навіть ціле скло пропускає вологу, пітніє…

Дивіться, у вас є телефон. На його екрані є захисна плівка, що замінюється, якщо вона пошкрябалась, потріскалась, яка захищає сам екран від пошкоджень. На мосту тріснуло не основне скло, а таке захисне скло-плівка, яке ми зняли і зараз міняємо. Ми замінимо його на захисне скло, що набагато міцніше, товстіше. Але й це не дає стовідсоткової гарантії від вандалів, які, на жаль, випробують: «зможемо зламати чи ні?». Ну от (мер показує відео на телефоні – «Главком») як так можна - хлопець скочив на бар’єр і з цієї висоти стрибає на скло… Зараз ми встановимо там більше камер, будемо чітко фіксувати кожного вандала і знаходити його. Бо за подібні дії потрібно відповідати!

Кого покарали за те, що захисна плівка не така?

Якщо ви бачите павутиння, яке розходиться в різні сторони по склу, це означає, що був удар. На такому скляному мосту в Тайвані чи в Китаї видають бахіли, щоб по ньому ходити. А якщо у нас пляшками і металевими предметами випробовують це скло – це вже питання культури і цивілізованості. Може, бачили: вже на новій Алеї художників на дерев’яному променаді, який ми зробили, намалювали якісь надписи? На огорожі Ботсаду, що на бульварі Шевченка, яку ми встановили кілька років тому, регулярно трощать світильники. Вже встановили антивандальні – так виривають! Я хотів би, щоб ми більш бережно і з любов’ю ставилися до свого міста та до тих нових об’єктів, які ми створюємо.

Анонсувалось, що Шулявський міст буде зводитись 17 місяців. Це так, щоб відкриття припало на початок виборчої кампанії мера наступного року?

Шулявський міст ми відкриємо до кінця цього року. Якщо не буде якихось форс-мажорів, плануємо до кінця року вже запустити автомобільний рух мостом.

До речі, про форс-мажори. На цьому об’єкті минулого тижня з’явилась розтяжка, з інформацією про те, що Антимонопольний комітет «може заблокувати» його зведення.

Це може бути проблема підрядника. Я з’ясую це питання. Моє завдання – забезпечити максимально сприятливі умови для того, щоб підрядник виконав свої зобов’язання, і кияни вчасно отримали цей об’єкт. Місто виконує свої зобов’язання щодо фінансування, воно відбувається за графіком. Зараз там збирають прогони нового моста (невдовзі встановлять перший з п’яти), перекладаються мережі, бо це дуже складний об’єкт. Хотів би також відзначити, що у нас є проблеми з п’ятим цехом заводу «Більшовик»... Для того, щоб зробити повноцінну розв’язку, нам потрібно знести цей цех, який не працює за профілем, там зараз продають секонд-хенд. Фонд держмайна саботує це питання, і якщо вони не припинять це робити, ми будемо вже називати прізвища, хто цим займається.

Так називайте зараз. Хто ж блокує?

Сподіваюся, найближчим часом ми вирішимо цю проблему.

Про Подільсько-Воскресенський міст. Він знову на слуху. Невже збираєтесь і його до виборів завершити?

Роботи там тривають. Можу сказати, що я незадоволений, тому що нам потрібна ще більша динаміка, але на це не вистачає грошей. Втім, ми працюємо і вже наприкінці літа кияни зможуть побачити, як виглядає основна арка мосту, приберемо вже всі іржаві підпірки, які виконували функцію стабілізації цієї конструкції. Основні в’язі арки встановили, на правому березі дорожнє полотно влаштоване, зроблений з'їзд на набережну. Триває будівництво в напрямку лівого берега.

Сакраментальне питання від жителі Троєщини: коли у них з’явиться метро? Є якийсь прогрес у цьому напрямку?

Щоб запустити метро, нам потрібно ще, відверто кажучи, кілька років. Бо це – наступний етап після запуску автосполучення через міст. Тому зараз ми працюємо над тим, аби до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом.

Цей міст – дворівневий: верхній рівень – для пересування автомобілів, нижній – для метро. Навантаження на столичні мости через Дніпро велике – на 130% перевищує проектне навантаження у часи пік. Нам багато мостів потрібно ремонтувати. Це ми вже робимо з Південним мостом, у наступному році також будемо ремонтувати міст Метро, міст Патона, який також знаходиться в передаварійному стані. І нам потрібно запустити рух Подільсько-Воскресенським мостом, на будівництво якого будемо кидати ключові сили.

Ваша команда дуже жваво відновлює парки. Всі, наприклад, захоплені Сирецьким парком, де працює дитяча залізниця. Але поруч парк «Нивки» у напівзруйнованому стані, хоча перед виборами 2015 року ви обіцяли його відновити.

Ми над цим працюємо. Вже оновили понад 300 столичних парків, скверів та зелених зон. Зробимо і «Нивки», і всі інші парки, щоб не було такої ситуації, яка є багато років у Києві, – коли люди ходять у вихідні дні гуляти на вулицю, яка закатана у асфальт - на Хрещатик. Хоча поряд знаходяться парки - з дивовижними виглядами на Дніпро. Потрошку ми цю «традицію» ламаємо і створюємо все більше комфортних і сучасних зон відпочинку в місті.

Віталій Кличко обурений поведінкою вандалів на новому мосту

«Через місяць почнемо евакуювати авто з тротуарів і виписувати штрафи»

Ще одна хвороба Києва – паркування на тротуарах. Такого немає ніде у світі.

У київської влади поки немає важелів впливу, щоб штрафувати безвідповідальних водіїв і евакуювати автівки. Був поданий законопроект до Верховної Ради, який два роки розглядався. Нарешті ухвалили, його підписав президент. І коли ми вже раділи і були готові робити все, щоб евакуйовувати автівки, виникла нова перепона: у законі прописано, що кожна евакуація чи штрафування фіксується сертифікованими пристроями. Почався етап сертифікації спеціальних пристроїв, і знову все зависло.

Так і коли все «розвисне»?

Я сподіваюсь, що через місяць вже почнемо евакуювати і виписувати штрафи. Спочатку це буде центр міста і далі будемо рухатися до околиць. Зараз ми готуємося і вже працюють інспектори, які залишають недбалим водіям попередження і пам’ятку про правила паркування в столиці.

Ціни на метро зростуть у найближчий рік?

У найближчий рік не плануємо. Ми дуже сподіваємось, що гривня не впаде, але хочу нагадати, що проїзд у київському метро є одним із найдешевших в світі, і це не таємниця. І у нас, на жаль, транспортна галузь є дотаційною.

Так вона ж у всьому світі дотаційна.

Я би не сказав, що в усьому світі.

Щодо шкіл і садочків, особливо на Лівому березі. Хіба це нормально, коли у молодших класах по 45 дітей? Хмарочоси ростуть як гриби, а навколо жодної школи.

Давайте оперувати цифрами. Чотири роки тому черга в дитячі садки була 15 тисяч дітей, сьогодні – три тисячі. Наше завдання на наступні роки - щоб черги взагалі не було. Я взяв статистику: з 2000 по 2014 у Києві було побудовано 14 дитячих садків, за останніх чотири роки - 29. 12 шкіл за останні чотири роки збудовано. Я дуже радий, що в Києві немає безробіття, що тут найвища зарплата в країні і найкраща освіта. Багато шкіл та дитсадків знаходяться на околицях Києва, до 50% дітей щодня привозять у них з області. Я розумію, що ми, кияни, платимо за це, розумію також, що чужих дітей не буває. І зараз ми пропонуємо таку систему – «гроші ходять за дитиною», де буде реалізована система фінансування, яка дасть нам додаткові можливості будувати більше садків і шкіл. Ключовий виклик для нас - фінанси. Ми збільшили бюджет міста з 18 млрд у 2014 році до 60 млрд цього року, але й цих грошей недостатньо.

У нас 75 мостів знаходяться в передаварійному стані. Той же Шулявський міст - майже мільярд коштуватиме. Нам потрібно будувати школи, дитсадки, дороги, закуповувати новий громадський транспорт, реконструювати парки, сквери… Десятки років гроші не вкладались в інфраструктуру міста, і для мене - великий виклик за дуже короткий термін все змінити. Нам потрібно піднімати зарплати і вчителям, і лікарям. Це велике фінансове навантаження.

А той мітинг під Адміністрацією, про який ви говорили, очолював один з ключових МАФовиків. МАФи - це, вибачте, 90-ті роки, ми повинні їх прибирати. А якщо якісь залишаються, вони повинні виглядати і працювати цивілізовано.

Ви так занурились у щоденні міські проблеми. А всього лише п’ять років тому могли стати президентом. Не жалкуєте про рішення в 2014 році не йти в вибори глави держави?

Я до сьогоднішнього дня переконаний, що це було правильне рішення. В тій складній ситуації потрібно було обрати главу держави, щоб оперативно ухвалювати рішення, а не гратись в другий тур і так далі. І час ішов на години, бо нас хотіли перетворити на Малоросію. Мені закидають, мовляв, ми могли би позмагатись один з одним, але на той час рейтинг Порошенка був вищим.

Сьогодні ви вважаєте Порошенка хорошим президентом?

Що стосується зовнішньої політики, він зробив багато позитивних речей: безвіз, об'єднання міжнародної спільноти навколо України, підтримка України в усьому світі, санкції проти Росії… Що стосується внутрішньої політики: результат президентських виборів - відповідь на ваше питання.

Питання від нашої спортивної редакції. Ви давно обіцяли організувати титульний бій Олександра Усика на «Олімпійському». Що з цими планами нині?

Ці плани є, але їх реалізація залежить від багатьох складових. Усик зараз вирішив спробувати свої сили у важкій вазі, взяв паузу, травмувався і знаходиться в процесі реабілітації. Цього року, на жаль, такого поєдинку не відбудеться. Плануємо на наступний.

Чи реальний бій Беринчик-Ломаченко?

Немає нічого неможливого. Але було б набагато краще, якби наші хлопці боксували і збирали титули проти представників інших країн. Два українці один проти одного – з точки зору професійного боксу цей бій буде просто не таким цікавим.

Микола Підвезяний, Павло Вуєць, Станіслав Груздєв, «Главком»