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    На Кільцевій у Києві фура на смерть збила молодого чоловіка (фото, відео)

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    ДТП сталася біля шпалерного ринку - На Кільцевій у Києві фура на смерть збила молодого чоловіка (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    ДТП сталася біля шпалерного ринку

    Чоловік намагався перейти дорогу в недозволеному місці

    У ніч на п’ятницю, 1 червня, в Києві на Кільцевій дорозі, біля шпалерного ринку, сталася ДТП: фура Renault збила пішохода.

    Аварія трапилася близько 3:40. Про це повідомляє Інформатор.

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    За словами співробітників поліції, вантажівка їхала в сторону проспекту Перемоги. Біля шпалерного ринку чоловік намагався перейти дорогу в недозволеному місці. Оскільки все сталося в темний час доби, водій фури пізно помітив пішохода, почав гальмувати і намагався піти від зіткнення. На жаль, не вдалося. На дорозі залишився гальмівний слід фури.

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    На Кільцевій у Києві фура на смерть збила молодого чоловіка (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві фура на смерть збила молодого чоловіка (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві фура на смерть збила молодого чоловіка (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві фура на смерть збила молодого чоловіка (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Від отриманих травм чоловік помер на місці. Йому було близько 35 років.

    На місці ДТП працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

    Наперердодні ЗМІ повідомляли, що 31 травня у Києві на нерегульованому пішохідному переході передове авто із супроводу президента Петра Порошенка збило 13-річного велосипедиста на переході.

    Натомість у прес-службі Адміністрації президента заперечили інформацію про те, що машина, яка збила велосипедиста, є частиною кортежу Порошенка.

    У столичній поліції повідомили, що поліцейське авто, яке збило хлопчика-велосипедиста у Києві, виконувало спецзавдання.

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