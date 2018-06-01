На Кільцевій у Києві фура на смерть збила молодого чоловіка (фото, відео)

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Фото: Інформатор ДТП сталася біля шпалерного ринку

Чоловік намагався перейти дорогу в недозволеному місці

У ніч на п’ятницю, 1 червня, в Києві на Кільцевій дорозі, біля шпалерного ринку, сталася ДТП: фура Renault збила пішохода.

Аварія трапилася близько 3:40. Про це повідомляє Інформатор.

За словами співробітників поліції, вантажівка їхала в сторону проспекту Перемоги. Біля шпалерного ринку чоловік намагався перейти дорогу в недозволеному місці. Оскільки все сталося в темний час доби, водій фури пізно помітив пішохода, почав гальмувати і намагався піти від зіткнення. На жаль, не вдалося. На дорозі залишився гальмівний слід фури.

Від отриманих травм чоловік помер на місці. Йому було близько 35 років.

На місці ДТП працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

Наперердодні ЗМІ повідомляли, що 31 травня у Києві на нерегульованому пішохідному переході передове авто із супроводу президента Петра Порошенка збило 13-річного велосипедиста на переході.

Натомість у прес-службі Адміністрації президента заперечили інформацію про те, що машина, яка збила велосипедиста, є частиною кортежу Порошенка.

У столичній поліції повідомили, що поліцейське авто, яке збило хлопчика-велосипедиста у Києві, виконувало спецзавдання.