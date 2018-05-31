ЗМІ: авто з кортежу президента збило в Києві підлітка. В Порошенка заперечують

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Фото: dtp.kiev Велосипед постраждалого

Під колесами автомобіля опинився 13-річний велосипедист

У Києві на нерегульованому пішохідному переході передове авто із супроводу президента Петра Порошенка збило велосипедиста на переході, постраждалого підлітка госпіталізували.

Про це «Українській правді» повідомило джерело у правоохоронних органах.

«У Києві на вулиці Григоренка, 5-7 навпроти ТРЦ «Новус» на нерегульованому пішохідному переході авто із супроводу президента зіткнулося з велосипедистом, який рухався по переходу, останнього було госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом Закрита черепно-мозкова травма, перелом ноги, - розповіло джерело.

За його інформацією, потерпілому велосипедисту 13 років, у нього перелом руки і ноги.

«Це була передова машина, президент їхав через один кілометр», - додало джерело.

Водночас у прес-службі Адміністрації президента заперечили інформацію про те, що машина, яка збила велосипедиста, є частиною кортежу Порошенка.

«Вказане авто не є частиною кортежу президента», - наголосили в Адміністрації.

Як повідомляв «Главком», 6 березня на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська службовий автомобіль поліції під час руху в кортежі, який супроводжував президента, збив пішохода: пенсіонер раптово вийшов на проїжджу частину вулиці на заборонений сигнал регулювальника.

Лікарі діагностували у потерпілого перелом ноги та струс головного мозку. Його доставили у лікарню.

Порошенко шкодує про наїзд автомобіля на пенсіонера в Києві і доручив надати потерпілому необхідну допомогу.