На Контрактовій площі відбудеться Kyiv Klezmer Festival 2021

Kyiv Klezmer Fest проводиться в Києві з 2018 року

У програмі фестивалю не лише музика, а й усе, що пов’язане з єврейською культурою в Україні

У неділю, 26 вересня, на Контрактовій площі відбудеться фестиваль сучасної клезмерської музики та єврейської культури – Kyiv Klezmer Festival 2021. О 16:00 розпочнеться концерт у рамках фестивалю. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Клезмер Фест традиційно проводиться в Києві з 2018 року. Звісно, через пандемію його довелося скасувати. Проте, цього року фестиваль знову відбудеться на Контрактовій площі. У програмі – не лише музика, а й усе, що пов’язане з єврейською культурою в Україні: від художніх виставок до майстер-класів», – розповів Мондриївський.

За його словами, місія фестивалю – популяризація клезмерської музики, яка є невіддільною частиною української культурної спадщини, розвиток та реабілітація народної музики України, а також відродження унікального мультикультурного музичного ландшафту країни.

Також Мондриївський зазначив, що у концерті візьмуть участь Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л.М. Ревуцького, Національний Академічний Оркестр Народних Інструментів України, Національний академічний духовий оркестр України та Геннадій Фомін.

Деталі заходу можна буде дізнатися на сторінці фестивалю у Facebook.

Мистецтво клезмерів народилося на теренах України та увібрало в себе кращі музичні традиції народів нашої країни. Разом із єврейськими емігрантами зі Східної Європи клезмерська музика на початку XX сторіччя переселилася за океан і там стала частиною джазу. Нині клезмер розвивається разом із сучасним світом, підтримуючи його вібрації та є частиною world music.

Перший Kyiv Klezmer Fest відбувся 12-13 травня 2018 року з ініціативи та за підтримки Департаменту культури КМДА в Києві на Контрактовій площі та зібрав понад 15000 гостей і 200 музикантів з України, США, Нідерландів та Ізраїлю.