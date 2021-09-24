На Контрактовій площі відбудеться Kyiv Klezmer Festival 2021
У програмі фестивалю не лише музика, а й усе, що пов’язане з єврейською культурою в Україні
У неділю, 26 вересня, на Контрактовій площі відбудеться фестиваль сучасної клезмерської музики та єврейської культури – Kyiv Klezmer Festival 2021. О 16:00 розпочнеться концерт у рамках фестивалю. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.
«Клезмер Фест традиційно проводиться в Києві з 2018 року. Звісно, через пандемію його довелося скасувати. Проте, цього року фестиваль знову відбудеться на Контрактовій площі. У програмі – не лише музика, а й усе, що пов’язане з єврейською культурою в Україні: від художніх виставок до майстер-класів», – розповів Мондриївський.
За його словами, місія фестивалю – популяризація клезмерської музики, яка є невіддільною частиною української культурної спадщини, розвиток та реабілітація народної музики України, а також відродження унікального мультикультурного музичного ландшафту країни.
Також Мондриївський зазначив, що у концерті візьмуть участь Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л.М. Ревуцького, Національний Академічний Оркестр Народних Інструментів України, Національний академічний духовий оркестр України та Геннадій Фомін.
Деталі заходу можна буде дізнатися на сторінці фестивалю у Facebook.