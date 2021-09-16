Фестиваль у Житомирі збере молодих виконавців з Індії, Пакистану, Польщі та всієї України

«Пісенний спас» проводиться з 2015 року, постійно розширюючи географію учасників

17-19 вересня в Житомирі відбудеться конкурс молодих виконавців у рамках VIІ Міжнародного фестивалю «Пісенний Спас» імені Володимира Шинкарука. «Главком» є інформаційним партнером проєкту.

Як повідомляють організатори заходу, з десятків заявок, які надійшли на адресу конкурсу, цьогоріч до другого туру конкурсу журі відібрало 35 учасників, які традиційно змагатимуться у трьох номінаціях:

«Виконавець естрадної пісні» віком від 14 до 35 років;

«Виконавець авторської пісні» віком від 14 до 35 років;

«Конферансьє» – вікових обмежень немає.

«Рівень конкурсантів зростає щороку. Дуже приємно, що деякі з них приїжджають вже не вперше, прагнучи покращити свої результати, тобто продовжують боротися за перемогу. А дехто, ставши переможцями в одних номінаціях, випробовують свої сили в інших. Приємно бачити серед учасників конкурсу виконавців з усієї України, зокрема і з Донбасу: цього року в конкурсі візьмуть участь аж чотири виконавці із селища Новопсков та співачка із Білокуракіного на Луганщині. Також заявлені виконавці із Польщі, Палестини та Індії», – розповіла координатор та режисер конкурсної програми Анна Волинець.

Хедлайнерами цьогорічного фестивалю будуть гурт «Друга ріка» та засновник гуртів «Тартак» та «Був’є» Олександр Положинський. Також у гала-концерті візьмуть участь Ірина Шинкарук, Юрій Градовський, Алла Попова, Дмитро та Назарій Яремчуки, Анжеліка Рудницька, Олександр Зайченко, Інеса Братущик, Артем Кондратюк.

«На сьогодні фестиваль «Пісенний Спас» є тією платформою, яка дає можливість багатьом молодим виконавцям спробувати свої сили на професійній сцені. Це є колосальний досвід і приємно бачити, як потім цей досвід дає свої результати. Ми постійно підтримуємо наших учасників, стежимо за їхнім зростанням. Фестиваль став знаковою подією не лише для Житомира, але й для всієї України – і не тільки. Нам приємно, що з кожним роком закордонна географія учасників теж розширюється», – зазначає президент фестивалю «Пісенний Спас» Ірина Шинкарук.

Нагадаємо, фестиваль «Пісенний Спас» було започатковано у 2015 році. Він названий на честь відомого барда, письменника, конферансьє та педагога, почесного громадянина Житомира Володимира Шинкарука.

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