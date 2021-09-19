Мюзикл в стилі кабаре. Театр Франка презентує першу прем'єру нового сезону

Театральний сезон стартує зі спектаклю «Співай, Лоло, співай!»

Київський Національний театр імені Івана Франка 23 та 24 вересня представить нову виставу «Співай, Лоло, співай!» від головного режисера Дмитра Богомазова. Ще перша прем' єра нового, 102-го, театрального сезону на сцені франківців

Як повідомили «Главкому» в Театрі Франка, постановник визначив жанр нової вистави, як «мюзикл у стилі кабаре».

«Це вже друге звернення режисера Дмитра Богомазова до історії Лоли, співачки з портового кабаре, котра опиняється у вихорі чуттєвих пристрастей та спокус. Богомазов вдруге перечитує п'єсу харків'янина Олександра Чепалова на основі роману Генріха Манна «Вчитель Гнус, або Кінець одного тирана» та знаменитого фільму німецького режисера Джозефа фон Штернберга «Блакитний янгол» (1930-й), що прославив на увесь світ актрису Марлен Дітріх, – розповідає «Главкому» театральний критик Олег Вергеліс. – Мені відомо, що франківці представлять нову сценічну версію історії німецькоі «Лоли» , бо раніше цей сценічний сюжет мав шалений успіх у Театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра. Тому Богомазов, за його ж словами, запропонує на сцені Національного театру не «копію» попередньої успішної роботи, а «римейк».

Це третя відповідальна вистава для Богомазова у статусі головного режисера першої сцени України. До цього були трагедія Шекспіра («Коріолан») , драма Франка («Украдене щастя») , тепер, за принципом контрасту, буде «мюзикл у стилі кабаре» за твором сучасного українського автора на основі німецької класики 20 століття.

У прем'єрній франківській «Лолі» особливе значення матиме новий великий сценічний простір (художник Петро Богомазов), великий оркестр на сцені театру, яскравий кордебалет та нові музичні композиції, які для прем’єрної вистави спеціально створили актори-франківці Олександр Бегма та Михайло Кукуюк.

У ролі Лоли (у різних складах) – дві актриси: Ксенія Жданова та Дарія Легейда. У виставі також задіяні: Богдан Бенюк, Олександр Ярема, Дмитро Чернов, Акмал Гурезов, Олександр Печериця, Захар Нечипор, Олена Хохлаткіна, Олександр Задніпровський, Василь Мазур, Павло Шпегун, Олександр Рудинский, Віталій Ажнов, Михайло Дадалєв, Віра Зіневич та інші актори-франківці.

Як запевнив Дмитро Богомазов, графік виходу подальших прем'єр франківців у 102-му сезоні буде безпосередньо залежати від факторів можливих карантинних обмежень у країні і в столиці. Наразі Національний театр працює над новими виставами «Радован Третій» (Камерна сцена імені Данченка, режисер Юрій Одинокий), «Безталанна» (велика сцена театру, режисер Іван Уривський) та «Кар'єра Никодима Дизми» (велика сцена театру, режисер Дмитро Чирипюк).

Попереду у франківців також давно очікуваний візит у Будапешт, на міжнародний театральний фестиваль «Mitem», що традиційно представляє у своїй програмі найзначніші театри Європи та світу.

Раніше актори Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка зворушливо заспівали «Молитву за Україну» на музику Миколи Лисенка.