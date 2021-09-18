У Дніпрі люди не дозволили «тітушкам» зірвати Куліш-Фест (фото, відео)

Агресивно налаштовані молодики заздалегідь були завезені у Дніпро для провокацій

Молодики провокували гостей фестивалю та викрикували провладні заклики

Більше сотні молодиків спортивної статури, яких називають «тітушками», намагалися влаштувати провокацію під час проведення у Дніпрі Куліш-Фесту, повідомляють очевидці.

Фестиваль відбувся у парку «Зелений гай», де зібралися близько тисячі осіб – серед них активісти, волонтери та ветерани АТО, туди ж прибув і експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

На заході було чимало родин із дітьми. «Тітушки», які організовано прибули у парк, не приховували своєї симпатії до нинішньої влади – гучно викрикували «Зеленский молодец», нецензурно лаялися на адресу «Євросолідарності» та Порошенка, кричали, що «им не место в Днепропетровске».

Обурені дніпряни не дозволили молодикам зіпсувати свято, відтіснили їх, а кількох довелося скрутити. Відео із парку також опублікувала молодіжна активістка Дінара Габібуллаєва. На ньому видно, що один з провокаторів п’яний, а на запитання, скільки він випив, він відповів «Какая тебе разница?».

За словами місцевих, молодики не дуже добре орієнтувались у Дніпрі, їх організовано привезли з Кривого Рогу та Запоріжжя. Цю інформацію також підтвердила поліція.

Перед провокацією у парку молодиків також бачили біля офісу партії «Європейська Солідарність», де вони викрикували нецензурні образи на адресу партії.

«Нас не зупинять ніякі провокації Банкової, яка нас боїться», – зазначив Петро Порошенко.





За даними місцевих джерел, приїзд «тітушок» у Дніпро організували на замовлення влади. Зокрема, за організацією може стояти народний депутат від «Слуг» Максим Бужанський. Серед «тітушок» також помітили особу, схожу на помічника речника української делагації у ТКГ Олексія Арестовича.

Зазначимо, що Куліш-Фести традиційно проводяться у різних містах України за ініціативи волонтера і музиканта, лідера гурту «Широкий лан» Ярослава Бойка, партійців «Європейської Солідарності» та ветеранів війни проти російської агресії.

Нагадаємо, раніше напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня у самому центрі столиці, де Порошенко брав участь у багатотисячному Марші Патріотів. П’ятий президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля у цей час покладав квіти до Меморіалу героїв Небесної сотні. Окрім Порошенка дісталося і кільком ветеранам-учасникам маршу.

Після нападу на Петра Порошенка у п’ятого президента діагностовані опіки очей. Про це свідчить довідка фахівця з Олександрівської лікарні, який надавав Порошенку медичну допомогу.