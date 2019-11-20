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    Новини

    На Куренівці горіла трансформаторна підстанція

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    Рятувальники загасили займання двома порошковими вогнегасниками. - На Куренівці горіла трансформаторна підстанція
    Рятувальники загасили займання двома порошковими вогнегасниками.
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за годину ліквідували загорання

    У вівторок, 19 листопада, сталася пожежа на відкритій території на пров. Балтійський, 23 в Оболонському районі столиці (місцевість Куренівка). Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 15:46.

    На місце події було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

    По прибуттю вогнеборців було встановлено, що сталося загоряння масла на зливній горловині трансформаторної підстанції, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 16:39 після допуску працівників ДТЕК «Київські електромережі» рятувальники загасили займання двома порошковими вогнегасниками.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на 19 листопада сталася пожежа у житловому будинку в с. Литвинівка Вишгородського району. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1983 року народження.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники ДТЕК
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