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    Новини

    На пожежі під Києвом загинув молодий чоловік (фото)

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    Будинок було повністю охоплено вогнем - На пожежі під Києвом загинув молодий чоловік (фото)
    Будинок було повністю охоплено вогнем
    Фото: ДСНС

    Рятувальники майже чотири години боролися з вогнем у будинку

    У ніч на вівторок, 19 листопада, сталася пожежа у житловому будинку в с. Литвинівка Вишгородського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби о 01:51.

    На виклик було направлено рятувальників 38-ї ДПРЧ смт Димер та 39-ї ДПРЧ с. Нові Петрівці. По прибуттю було встановлено, що горить житловий будинок по всій площі, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1983 року народження.

    Пожежу локалізовано о 03:46 та повністю ліквідовано о 05:33.

    На місці гасіння пожежі було зосереджено 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

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    На пожежі під Києвом загинув молодий чоловік (фото)
    На пожежі під Києвом загинув молодий чоловік (фото)

    Як повідомлялося, у суботу, 16 листопада, сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Бородянка. Внаслідок пожежі загинув господар будинку 1959 року народження.

    18 листопада під час ліквідації пожежі у приватному житловому будинку в с. Полковниче Ставищенського району було виявлено тіло власника будинку 1941 року народження.

    пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники будинок чоловік
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