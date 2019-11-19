На пожежі під Києвом загинув молодий чоловік (фото)



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Будинок було повністю охоплено вогнем Фото: ДСНС

Рятувальники майже чотири години боролися з вогнем у будинку

У ніч на вівторок, 19 листопада, сталася пожежа у житловому будинку в с. Литвинівка Вишгородського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби о 01:51.

На виклик було направлено рятувальників 38-ї ДПРЧ смт Димер та 39-ї ДПРЧ с. Нові Петрівці. По прибуттю було встановлено, що горить житловий будинок по всій площі, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1983 року народження.

Пожежу локалізовано о 03:46 та повністю ліквідовано о 05:33.

На місці гасіння пожежі було зосереджено 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, у суботу, 16 листопада, сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Бородянка. Внаслідок пожежі загинув господар будинку 1959 року народження.

18 листопада під час ліквідації пожежі у приватному житловому будинку в с. Полковниче Ставищенського району було виявлено тіло власника будинку 1941 року народження.