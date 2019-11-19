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    У центрі Києва горів хостел

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    Над ліквідацією пожежі працювали 23 рятувальники - У центрі Києва горів хостел
    Над ліквідацією пожежі працювали 23 рятувальники

    Пожежа виникла на площі 100 кв. м

    Сьогодні, 19 листопада, вранці сталася пожежа в адміністративній будівлі на вул. Жилянській, 107 у Шевченківському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 08:12.

    По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося на 2-му поверсі двохповерхової будівлі на площі 100 кв. м.

    О 08:41 пожежу було локалізовано, а вже о 08:55 – ліквідовано, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

    В результаті займання пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю 2-го поверху будівлі. За попередніми даними, приміщення другого поверху адміністративної будівлі використовувались як хостел.

    Постраждалих немає.

    На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної техніки та 23 особи особового складу Головного управління.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 19 листопада вранці сталася пожежа на четвертому поверсі 9-поверхового житлового будинку на вул. Смолича, 6В (місцевість Теремки) у Голосіївському районі Києва. 

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