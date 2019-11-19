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    У Чернігові горіла дитяча лікарня

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    <span>Пожежа пошкодила дитяче ліжко, стелю та підлогу в лікарні&nbsp;</span> - У Чернігові горіла дитяча лікарня
    Пожежа пошкодила дитяче ліжко, стелю та підлогу в лікарні 

    Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електричної мережі в люмінесцентному світильнику на стелі палати

    У Чернігівській обласній дитячій лікарні ввечері 18 листопада виникла пожежа, унаслідок якої були евакуйовані 56 людей. Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Чернігівській області.

    Зазначається, що о 19:55 надійшло повідомлення про пожежу в палаті № 13 інфекційного відділення дитячої лікарні по вул. Пирогова, 16.

    «За підвищеним номером виклику о 20:01 до місця події прибуло 9 відділень пожежно-рятувальних підрозділів міста на автоцистернах та автодрабині. На той час спостерігалося задимлення на першому поверсі інфекційного відділення для дітей раннього віку», - йдеться в повідомленні.

    Черговий персонал лікарні провів евакуацію пацієнтів з першого та другого поверхів до інших корпусів лікарні. Всього евакуйовано 30 дітей та 26 дорослих.

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    У Чернігові горіла дитяча лікарня
    У Чернігові горіла дитяча лікарня
    У Чернігові горіла дитяча лікарня
    У Чернігові горіла дитяча лікарня
    У Чернігові горіла дитяча лікарня
    У Чернігові горіла дитяча лікарня

    Вогнеборці в апаратах захисту органів дихання та зору о 20:10 локалізували та о 20:15 остаточно ліквідували пожежу. Внаслідок події вогнем пошкоджено дитяче ліжко, стеля та підлога, знищені світильник, постільна білизна, подушка та матрац.

    Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електричної мережі в люмінесцентному світильнику на стелі палати. Жертв та постраждалих немає.

     

    пожежа ДСНС діти лікарня Чернігів ліжко
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