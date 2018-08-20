На Лобановського відразу дві ДТП: вантажівки зіткнулися з легковиками (фото)



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Фото: dtp.kiev.ua ДТП на перетині вул. Лобановського і Кейсарова

Внаслідок ДТП утворився великий затор на вул. Лобановського

Сьогодні, 20 липня, на перетині вул. Лобановського і Кейсарова в Києві сталася ДТП.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, аварія сталася за участю Lexus і вантажівки.

Легковик отримав значні механічні пошкодження. В результаті ДТП постраждалих нема. На місці працювала патрульна поліція.

Трохи вище по вул. Лобановського сталася ще одна аварія з вантажівкою і легковиком.

Внаслідок ДТП утворився великий затор, що тягнеться майже до Деміївської площі.

Як повідомлялося, 20 серпня на проспекті Бажана сталася серйозна аварія за участю мікроавтобуса Mercedes Vito і легкового автомобіля Lada Priora.