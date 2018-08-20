На Осокорках мікроавтобус протаранив «Ладу»: п’ятеро постраждалих (відео)



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Фото: Інформатор У момент аварії в легковому автомобілі знаходилося п'ятеро людей

Автомобіль Lada відкинуло на відбійник

У понеділок, 20 серпня, на проспекті Бажана сталася серйозна аварія за участю мікроавтобуса Mercedes Vito і легкового автомобіля Lada Priora.

ДТП сталася близько 1:20. Про це повідомляє Інформатор.

За словами поліцейських, водій автомобіля Lada Priora рухався в крайній лівій смузі по проспекту Бажана і пропустив поворот направо в районі розв'язки біля станції метро «Осокорки». Чоловік вирішив заощадити час і почав повертати направо через дві смуги. Водій Mercedes Vito, який їхав позаду, не встиг зреагувати на раптовий маневр легковика і протаранив його у правий бік. Удар був такої сили, що Lada відкинуло на відбійник. У момент аварії в легковому автомобілі знаходилося п'ятеро людей, у тому числі 10-річний хлопчик. У Mercedes Vito, за попередніми даними, було двоє людей.

В результаті зіткнення серйозні травми отримали три пасажири Lada. Дівчину з легковика медики реанімували прямо на місці, у неї була зупинка серця.

У Mercedes Vito також постраждала пасажирка, у жінки серйозні травми обох ніг. Хлопчик, який знаходився в Lada, постраждав найменше, з ним будуть працювати психологи. Водії обох автомобілів відбулися легкими травмами.

На місці працювали два екіпажі патрульної поліції, рятувальники ДСНС, дві машини швидкої допомоги та слідчо-оперативна група. Винуватця аварії встановить слідство.