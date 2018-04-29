На Майдані заграли і засвітилися фонтани (фото, відео)

У центрі Києва провели тестовий запуск фонтанів, які запрацюють з 1 травня

28 квітня на Майдані Незалежності у Києві провели тестовий запуск фонтанів. Вони почнуть функціонувати з 1 травня. Фонтани «заграли» і засвітилися різними кольорами. Про це повідомляє Інформатор. З 1 травня починають роботу головні фонтани Києва. Влада підготувала графік і розклад світломузичного шоу. Фонтани буду функціонувати



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Фото: Інформатор На Майдані відбувся тестовий запуск фонтанів

У центрі Києва провели тестовий запуск фонтанів, які запрацюють з 1 травня

28 квітня на Майдані Незалежності у Києві провели тестовий запуск фонтанів. Вони почнуть функціонувати з 1 травня.

Фонтани «заграли» і засвітилися різними кольорами. Про це повідомляє Інформатор.

З 1 травня починають роботу головні фонтани Києва. Влада підготувала графік і розклад світломузичного шоу. Фонтани буду функціонувати протягом сезону до 30 вересня.

Неповторне світломузичне шоу в акваторії Русанівського каналу чекатиме всіх жителів і гостей Києва в п'ятницю, суботу та святкові дні з 21:00 до 23:00.

На Майдані Незалежності фонтани будуть зачаровувати своїм музичним розмаїттям щодня з 21:00 до 23:00. Щопонеділка всі комплексі будуть відпочивати і готуватися до чергового яскравого тижня.

Нагадаємо, 27 квітня у Києві, на території Печерського ландшафтного парку, відкрилася масштабна виставка тюльпанів «Навколо світу». Дивіться яскравий фоторепортаж.