Свято весни та краси: у Києві відкрилася фантастична виставка тюльпанів (фоторепортаж)

Киян запрошують на фестиваль тюльпанів «Навколо світу»

Сьогодні, 27 квітня, на території Печерського ландшафтного парку відкрилася масштабна виставка тюльпанів «Навколо світу». Відвідувачам цього яскравого фестивалю краси пропонують відправитися у кругосвітню подорож найпопулярнішими куточками світу. У композиціях можна побачити пам'ятки Нью-Йорка, Венеції, Лондона або



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Виставка тюльпанів на Співочому полі

Киян запрошують на фестиваль тюльпанів «Навколо світу»

Сьогодні, 27 квітня, на території Печерського ландшафтного парку відкрилася масштабна виставка тюльпанів «Навколо світу».

Відвідувачам цього яскравого фестивалю краси пропонують відправитися у кругосвітню подорож найпопулярнішими куточками світу. У композиціях можна побачити пам'ятки Нью-Йорка, Венеції, Лондона або Ріо-де-Жанейро.

На виставці висаджено 250 тисяч тюльпанів. Використано приблизно 15 різновидів як за кольоровою гамою, так і за висотою квітки та терміном цвітіння. Загальна площа композицій більше 2000 м².

Виставка триватиме місяць.

Гостей обіцяють дивувати не тільки інсталяціями світового рівня, а й грандіозним масштабом заходу. Крім квіткових експозицій на 3700 кв. м парку, на території будуть організовані мотузковий парк, всесезонна тюбінг гірка, караоке, дитячий парк атракціонів, гастрономічна зона, вечірня лаунж зона, еко-ярмарок, тематичні заходи та багато іншого.

Час роботи: 10:00 - 21:00.

Адреса: вул. Лаврська, 33

Вартість вхідних квитків: дорослий 50 грн, дитячий 25 грн.

Вхід безкоштовний для багатодітних сімей, пенсіонерів, учасників АТО, інвалідів та учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС.