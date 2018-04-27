Свято весни та краси: у Києві відкрилася фантастична виставка тюльпанів (фоторепортаж)
- 27 Квiтня, 15:02
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Киян запрошують на фестиваль тюльпанів «Навколо світу»
Сьогодні, 27 квітня, на території Печерського ландшафтного парку відкрилася масштабна виставка тюльпанів «Навколо світу».
Відвідувачам цього яскравого фестивалю краси пропонують відправитися у кругосвітню подорож найпопулярнішими куточками світу. У композиціях можна побачити пам'ятки Нью-Йорка, Венеції, Лондона або Ріо-де-Жанейро.
На виставці висаджено 250 тисяч тюльпанів. Використано приблизно 15 різновидів як за кольоровою гамою, так і за висотою квітки та терміном цвітіння. Загальна площа композицій більше 2000 м².
Виставка триватиме місяць.
Гостей обіцяють дивувати не тільки інсталяціями світового рівня, а й грандіозним масштабом заходу. Крім квіткових експозицій на 3700 кв. м парку, на території будуть організовані мотузковий парк, всесезонна тюбінг гірка, караоке, дитячий парк атракціонів, гастрономічна зона, вечірня лаунж зона, еко-ярмарок, тематичні заходи та багато іншого.
Час роботи: 10:00 - 21:00.
Адреса: вул. Лаврська, 33
Вартість вхідних квитків: дорослий 50 грн, дитячий 25 грн.
Вхід безкоштовний для багатодітних сімей, пенсіонерів, учасників АТО, інвалідів та учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС.