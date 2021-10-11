На Микільській Слобідці вже навесні з'явиться новий сучасний спортивний майданчик, – ЗМІ

Місцеві жителі вважають, що спортивний майданчик добре впишеться. За їхніми словами, займатися спортом на березі Дніпра – просто мрія

Безкоштовно тренувати дітей з важкої атлетики, боксу та тхеквондо будуть професійні спортсмени

На Микільській Слобідці вже навесні може з'явитися новий сучасний спортивний майданчик, де дітей тренуватимуть безкоштовно. Новий проєкт презентували напередодні представники Руху Національного розвитку «Єдина Сила» та столичні спортсмени. Про це йдеться у сюжеті телеканалу Live.

«Це зона здоров’я, а далі є кафе, де розливають спиртні напої прямо на пляжі, на зоні здоров’я! Може, розпочнемо із розвитку спорту, а не розвитку наливайок на зоні здоров’я. Тут буде ринг спортивний – ну ми того так бажаємо – і мер як чемпіон світу з боксу один з перших має бути за розвиток міста, за розвиток спорту, тому в принципі ми дуже віримо, що мер допоможе нам у розвитку сучасної інфраструктури. Тому з підписами мешканців та планами розвитку Микільської Слобідки ми плануємо звернутися до Віталія Володимировича», – розповів голова «Єдиної Сили» Володимир Нетребенко.

Безкоштовно тренувати дітей з важкої атлетики, боксу та тхеквондо будуть професійні спортсмени. На презентації вони демонстрували присутнім свою майстерність та пропонували охочим потренуватися разом з ними.

«Дуже багато дітей просто сидить вдома та нічого не робить. Просто, як кімнатна рослина, розвивається. А фізично вони ніяк не розвиваються. Тому, якщо це все буде на вулиці, це можна буде показувати, це буде відкрито для населення», – запевнив тренер з боксу Владислав Бойко.

Місцеві жителі вважають, що спортивний майданчик добре впишеться. За їхніми словами, займатися спортом на березі Дніпра – просто мрія.

Для реалізації задуму потрібно зібрати підписи місцевих жителів. Адже тільки киянам вирішувати, яким має бути їхнє місто, зазначається в сюжеті.

«Ну звичайно ж, це здорово. Хоча у мене і дівчинка, але я б хотіла, щоб у неї були такі захисники хлопці, які поруч живуть, щоб вона не боялася ввечері, наприклад, додому повертатися. Ну і взагалі для молоді це краще, ніж, вибачте, по підворіттях десь горілку пити», – впевнена киянка Ольга.