Водія Hummer, що збив на смерть дівчинку в центрі Києва, знову взято під варту

Обвинувачений у смертельній ДТП – колишній боксер, власник та інвестор фірми Fit & Sweet Кирило Островський, 1995 року народження.

Суд заарештував Кирила Островського на два місяці

У понеділок, 11 жовтня, за клопотанням Київської міської прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою водію автомобіля Hummer, який у липні 2018 року вчинив ДТП на бульварі Лесі Українки, внаслідок якої загинула десятирічна дівчинка. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Печерський районний суд столиці, задовольнивши клопотання прокурора, застосував до чоловіка безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 9 грудня 2021 року.

Нагадаємо, у липні 2018 року обвинувачений, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме червоний сигнал світлофору, здійснив наїзд на неповнолітню дівчину, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм дитина померла.

Після наїзду водій зник з місця пригоди, але його вдалося затримати.

Водієм Hummer виявився колишній боксер, власник та інвестор фірми Fit & Sweet Кирило Островський, 1995 року народження.

Дії водія кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), ч. 1 ст. 135 КК України (залишення у небезпеці).

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні у вересні 2018 року прокуратура скерувала до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

Обвинувачений, який із моменту затримання на місці події перебував під вартою, 5 жовтня 2021 року був звільнений з СІЗО у зв’язку з завершенням строку запобіжного заходу.