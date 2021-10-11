Прокуратура проводить обшуки в київському Департаменті молоді та спорту

Справа стосується капітального ремонту стадіону з легкоатлетичними доріжками та спортивних майданчиків КП «Спортивний комплекс»

У понеділок, 11 жовтня, Голосіївська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією проводить обшуки у службових приміщеннях Департаменту молоді та спорту Київської міської держадміністрації в межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.366 КК України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства «Спортивний комплекс», що підпорядковане у своїй діяльності Департаменту молоді та спорту, на підставі укладених договорів перерахували бюджетні кошти на рахунки підрядних організацій за виконані роботи з капітального ремонту стадіону з легкоатлетичними доріжками та спортивних майданчиків КП «Спортивний комплекс», які фактично надавалися за завищеними цінами та не в повному обсязі.

Вказані дії спричинили збитки територіальній громаді на суму понад 700 тис. грн.

У ході обшуку виявлено та вилучено документи щодо проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин Комунального підприємства з приватним товариством, які стануть предметом експертного дослідження.

Водночас, у ході проведення обшуку двом інженерам технічного нагляду повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та планується повідомлення про підозру третій особі – представнику підрядної організації.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

З активізацією обшуків мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто.

Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо аналізу та юридично-правової оцінки корупційних звинувачень, висунутих на адресу влади міста останніми місяцями.

ДБР заявляє, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва.