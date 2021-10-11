У центрі Києва на тиждень буде перекрито рух (карта)

Буде обмежено рух транспорту на Михайлівській площі та Володимирському проїзді

У столиці відбудеться показ сучасних зразків озброєння та військової техніки сил безпеки й оборони

З 13 до 17 жовтня на Михайлівській площі та Володимирському проїзді в Києві триватиме статичний показ сучасних зразків озброєння та військової техніки сил безпеки й оборони. Відповідну ініціативу Головного управління Військової служби правопорядку Збройних сил України підтримано розпорядженням Київської міської держадміністрації. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У зв’язку із цією подією з 19:00 11 жовтня до 04:00 18 жовтня буде обмежено рух транспортних засобів на Михайлівській площі та Володимирському проїзді.

Як повідомляє Патрульна поліція, з 21:00 11 жовтня до 24:00 години 17 жовтня буде перекрито рух на Володимирському проїзді (від вулиці Малої Житомирської до вулиці Михайлівської).

Столична влада і правоохоронці просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових обмежень.

Нагадаємо, через ремонтні роботи до 15 листопада на Наддніпрянському шосе буде частково обмежено рух транспорту.