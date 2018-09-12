На місці терміналу B у «Борисполі» з'явиться новий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Термінал В знесуть

Новий термінал побудують через 8-10 рокі

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» підготували проект «Концепції розвитку аеропорту «Бориспіль» до 2045 року», який зараз знаходиться в Кабінеті міністрів. Про це повідомив в інтерв’ю «Вестям» гендиректора аеропорту Павло Рябікін.

«На даний момент ми реалізували повністю стратегію розвитку аеропорту до 2019 року, озвучену в 2014 році. Ми зібрали весь транзит під одним дахом - в термінал D, але цей «дах» вже не витримує навантаження. Тому з початку весняно-літньої навігації ми плануємо розконсервувати термінал F і перевести туди лоукост-компанії і чартерні перевізники. Паралельно з цим ми починаємо в наступному році будівництво галереї, яка збільшить пропускну спроможність терміналу D. Там буде ще додатково шість аеромостів, що в 1,5 раза збільшить кількість місць стоянок. Для цього вже будується новий перон», - розповів він.

За його словами, на місці терміналу B через 8-10 років з'явиться новий термінал. «До цього часу ми його будемо тримати як резервний. Зараз там розміщується багато служб аеропорту. І ми його задіємо в разі масового припливу пасажирів. Так, з початком свята, присвяченого єврейського Нового року, термінал B став обслуговувати чартерні рейси з паломниками. Ми залучили додатковий персонал зі знанням ідиш, надали кошерну їжу. Додатково реалізували вимоги з безпеки. В аеропорту працювало багато співробітників Betahon - ізраїльської організації, що забезпечує безпеку при перевезеннях. Так само цей термінал відкривався на фінал Ліги чемпіонів», - повідомив Рябікін.

Він уточнив, що реконструкція терміналу B вже не передбачена. «Термінал побудований в 1965 році, його проектування велося в роки, коли використовувалися зовсім інші технології. Реставрації потребують купол і фасади. Але ми підрахували витрати, і вони не відповідають пропускній здатності, яку він може забезпечити», - сказав Рябікін.

Нагадаємо, Павло Рябікін анонсував прихід в аеропорт ще двох авіакомпаній до кінця поточного року.

Також повідомлялося, що у «Борисполі» прийняли рішення про розконсервацію терміналу F з квітня 2019 року для лоукостерів.