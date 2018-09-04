У «Борисполі» чекають на прихід ще двох авіакомпаній



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Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Нові для Києва авіакомпанії мають з'явитися до кінця року

Протягом поточного року Міжнародний аеропорт «Бориспіль» очікує початку польотів іще двох нових для української столиці авіакомпаній. Про це заявив гендиректор летовища Павло Рябікін.

«Ми очікуємо ще дві. Коли вони полетять, ми проінформуємо окремо», - зазначив він.

Нагадаємо, 3 вересня відбувся перший рейс авіакомпанії Ryanair до України. Рейс з Києва до Берліна, який відкрився у понеділок, - один із 12 маршрутів, які здійснюватиме авіакомпанія в осінньо-зимовий період. В церемонії зустрічі літака взяв участь міністр інфраструктури Володимир Омелян та генеральний директор ДП МА «Бориспіль» Павло Рябікін.

Україна стала 37-ю країною, в яку здійснює польоти авіакомпанія Ryanair.

Раніше повідомлялося, що Ryanair почав великий розпродаж 1 000 000 авіаквитків, яка охоплює всі напрямки лоукостера з України.

В рамках акції мінімальна ціна на перельоти при вильоті з України починається від 13 євро в одну сторону з урахуванням обов'язкових зборів. В ціну входить безпосередньо сам переліт і перевезення ручної поклажі.

Джерело: ТСН