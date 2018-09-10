У «Борисполі» розконсервують термінал F для лоукостерів



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Лоукостен Ryanair, який у вересні почав польоти з Києва, дуже зацікавлений працювати в терміналі F

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прийняли рішення про розконсервацію терміналу F з квітня 2019 року. Про це повідомив гендиректор підприємства Павло Рябікін в ефірі радіостанції «Голос столиці».

В аеровокзальний комплекс планується перевести рейси лоукостів, а також чартерних авіакомпаній.

«Термінал F передбачає можливість пішохідних технологій (коли пасажири йдуть на посадку до літака пішки. – Ред.), які дуже люблять авіакомпанії лоукост сегмента. У терміналі F це вирішується простіше, і, думаю, що протягом року він вийде на істотні обороти», - сказав Рябікін.

Крім цього, за словами гендиректора аеропорту, авіаперевізникам, що запросили слоти в піковий час, буде запропоновано обслуговуватися не в терміналі D, а в терміналі F.

Раніше Рябікін повідомив журналістам, що лоукост Ryanair, який у вересні почав польоти з Києва, дуже зацікавлений працювати в терміналі F, оскільки він краще підходить для їх моделі роботи. Однак на першому етапі бюджетник буде обслуговуватися в «Борисполі» в терміналі D.

На даний момент в аеропорту «Бориспіль» для обслуговування пасажирів використовується тільки термінал D. Термінал B, побудований в 1965 році і значно розширений в 2006-2011 роки, закритий з 2014 року, а термінал F, побудований в 2010 році, припинив роботу в 2013 році.

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair, який виконав перший регулярний рейс в Україну 3 вересня.

Рябікін анонсував прихід в аеропорт ще двох авіакомпаній до кінця поточного року.

Джерело: avianews.com