На модернізацію київських кінотеатрів за три роки буде виділено 280 млн грн



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Антимонопольний комітет визнав допустимою державну допомогу на підтримку кінотеатрів

Антимонопольний комітет України визнав допустимою державною допомогою підтримку для «Київкінофільму», яку надає Департамент культури Київської міської державної адміністрації.

Відповідне рішення було ухвалено 13 серпня на засіданні Антимонопольного комітету України. Про це повідомляє Департамент культури КМДА на своїй сторінці у Facebook.

Так, під час засідання було визначено, що державна підтримка, яку надає Департамент культури Київської міської державної адміністрації для КП «Київкінофільм» у формі капітальних трансфертів на період з 1 січня 2019-го по 31 грудня 2021 року загальним обсягом становить 281,0333 млн грн і є допустимою державною допомогою.

«Ми довго чекали цього рішення, яке має суттєво вплинути на вже існуючий план модернізації комунальних кінотеатрів. Це, певно, було найскладнішим за весь час, але далі – більше», - прокоментувала директор Департаменту культури Діана Попова.

Раніше повідомлялося, що КП «Київкінофільм» оголосило серію тендерів на благоустрій кінотеатрів. Загальна вартість робіт оцінюється в 70 млн грн.

Нагадаємо також, що у центрі Києва тривають роботи з реконструкції кінотеатру «Зоряний». Вже восени він отримає абсолютно новий вигляд.